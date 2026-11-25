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Alan Wood e Irenka Wood viveram oito anos navegando ao redor do mundo com os três filhos. Durante esse período, o casal compartilhou cada espaço e todas as responsabilidades em um barco a vela de 16 metros, comprimento equivalente a um vagão do metrô de Londres.

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A longa travessia pelos mares terminou quando a família voltou para casa, em Brighton. O reencontro com a vida cotidiana em terra firme desafiou o casamento e transformou os equilíbrios conjugais construídos durante os oito anos de convivência contínua no mar.

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A mudança de cenário não provocou separações ou rupturas declaradas entre marido e mulher. O casal vivenciou uma distância mútua que parecia improvável na embarcação. Essa vida ordinária começou a distanciar a união mais do que a imensidão de um oceano.

A experiência foi detalhada por Wood em relato divulgado pelo jornal "Telegraph". O pai de família descreveu como as demandas práticas do dia a dia em Brighton alteraram a presença constante que existia entre ele e Irenka durante a viagem internacional.

Desencontro na rotina em terra firme

Ao avaliar o afastamento diário, Alan Wood declarou: “as nossas jornadas simplesmente pararam de se cruzar”. Com a volta para casa, marido e mulher assumiram compromissos distintos e deixaram de compartilhar as tarefas e os mesmos ambientes durante as horas úteis.

A divisão de trabalho da casa ganhou uma nova dinâmica. Irenka assumiu dois empregos ao ar livre e passou a garantir a maior parte do rendimento financeiro da família. Já Alan concentrou sua atividade profissional em um estúdio localizado no fundo do jardim.

Além da atividade no estúdio, Alan assumiu as obrigações domésticas e os cuidados diretos com os três filhos. As funções diárias incluíram esvaziar a máquina de lavar louça, acompanhar as tarefas escolares e levar as crianças para consultas médicas regulares.

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Essa nova divisão de tempo reduziu o contato entre o casal. Conforme Wood relatou ao "Telegraph": “ficamos cada vez menos presentes um na vida do outro e, pior ainda, nenhum dos dois percebeu”. A dinâmica comum em Brighton alterou a convivência da família.