Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Alberto Lippini, natural de Mirandola, na província de Modena, decidiu deixar a magistratura aos 55 anos. Atuando em Agrigento, o magistrado abriu mão de outros 15 anos de carreira após organizar o orçamento pessoal e concluir que possui reservas para viver sem trabalhar até a idade da aposentadoria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em entrevista ao veículo "AgrigentoNotizie", Lippini esclareceu que a saída não representa uma fuga do serviço público. O ex-juiz destacou que gostava da carreira, recebia boa remuneração e contava com tempo livre, distante do perfil de profissionais estressados que desejam abandonar o cargo.

Leia Mais

Decisão amadurecida no exterior

A ideia surgiu durante uma viagem ao Guatemala. Ao calcular quanto faltava para a aposentadoria e contabilizar os valores acumulados, Lippini iniciou um processo de dois a três anos de avaliações até definir a data da saída, em uma escolha planejada sem impulsividade.

O magistrado ingressou na carreira em 2010. Começou com estágio em Milão e assumiu o primeiro posto em Foggia. Ao longo de 16 anos de serviço, atuou em nove tribunais italianos, incluindo Florença, Prato, Pistoia, Siena, Grosseto, Gênova e Agrigento.

Lippini trabalhou também por seis meses em Bruxelas como especialista legal em legislação sobre crimes ambientais nas instituições europeias. No sistema judicial, exerceu apenas funções de julgamento nas áreas cível, falimentar, de família e agrária, além da jurisdição penal como juiz de investigações preliminares.

Nova rotina e viagens pelo mundo

O ex-juiz apontou que a função exigia decisões constantes sobre a liberdade e a vida das pessoas, gerando lembranças intensas que ainda busca assimilar. A legislação italiana permite o retorno ao cargo em até um ano, mas Lippini descarta essa possibilidade por saber gerenciar o próprio tempo sem depender do trabalho para sentir realização pessoal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A base de residência em Agrigento continua fixada em função do noivado com uma arquiteta local. O viajante acumula passagens por 132 países, tendo visitado sozinho o Canadá e o Chile neste ano. Em janeiro, o casal seguirá junto rumo à Argélia, marca que representará o 133º país visitado pelo ex-magistrado.