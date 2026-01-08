Assine
A carta de demissão de Lewandowski: ‘Caráter pessoal e familiar’

Ministro comunicou Lula nesta quinta-feira e afirma que deixará o cargo a partir de 9 de janeiro de 2026

Rafaela Rosa
Repórter
08/01/2026 18:26

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresentou nesta quinta-feira, 8, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o pedido de exoneração do cargo, segundo informou o próprio ministério. Na carta, ele afirma que deixará a função a partir desta sexta-feira, 9, por “razões de ordem pessoal e familiar”.

No texto, Lewandowski diz estar convicto de que exerceu as atribuições do cargo “com zelo e dignidade”, apesar das limitações políticas, conjunturais e orçamentárias enfrentadas durante a gestão. Ele também destaca o trabalho da equipe e o esforço para manter o funcionamento da pasta.

O ministro agradece a Lula pela confiança e afirma que teve o “privilégio” de seguir servindo ao país mesmo após a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal, agora no comando do Ministério da Justiça.

Lewandowski está à frente da pasta desde 2024 e sua saída foi comunicada ao presidente antes da cerimônia no Palácio do Planalto em defesa da democracia realizada nesta quinta.

