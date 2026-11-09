Lauren Keene ganha mansão em sorteio da Omaze, mas depois vende o imóvel e explica por que decidiu abrir mão do prêmio

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Sorteios da Omaze transformam bilhetes de baixo custo em mansões multimilionárias no Reino Unido, com despesas de escritura quitadas e verbas extras para manutenção. Mesmo com o benefício de receberem as chaves sem hipoteca, diversos contemplados colocam os imóveis à venda poucas semanas ou meses após a entrega.

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Decisão de lucrar e ajudar familiares

June Smith pagou £25 pelo bilhete e ganhou uma residência de £4,5 milhões na Cornualha. A ganhadora passou apenas um verão no local e anunciou a propriedade pelo valor total para ajudar filhos e netos. Registros do conselho local indicavam taxas municipais de £5.181,86 por ano, segundo o jornal "Daily Record".

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Lauren Keene transformou £20 em uma mansão em Wirral e vendeu o bem para adquirir a residência definitiva, pensar em um novo negócio e auxiliar parentes. Roger Cana também vendeu uma casa de estilo georgiano avaliada em £4,5 milhões em Borough. Ele explicou que a quantia garante estabilidade financeira para a criação do filho recém-nascido e apoio aos familiares.

Decisão idêntica tomou Uttam Parmar ao lado da esposa Raki, de 53 anos. O casal investiu £25 e conquistou um imóvel de quatro quartos avaliado em £3 milhões na Cornualha, mas optou por negociar o patrimônio no mercado imobiliário.

Custos de rotina e apego à rotina local

O especialista em propriedades de luxo David Adams afirma que manter essas residências funciona como um emprego em tempo integral. Proprietários acostumados com contas normais podem se assustar com despesas de £20.000 ou £30.000. Adams relata que taxas municipais de segundas residências podem ultrapassar £10.000 por ano.

Adams acrescenta o fator emocional: a mudança geográfica descola o vencedor de sua comunidade, do trabalho e do grupo de apoio. Marilyn Pratt ganhou uma casa de £2,9 milhões em Fulham, mas a vendeu oito meses depois. Ela e o marido David preferiram continuar na moradia de dois quartos onde vivem há mais de 40 anos, usando os fundos para ajudar as duas filhas e financiar viagens.

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A resposta da organização

A Omaze rebate a ideia de que os custos forçam as saídas. Um porta-voz declarou que os vencedores recebem mobiliário avaliado em cerca de £175.000 e ao menos £250.000 em dinheiro, quantia que cobre custos operacionais por anos. A organização destaca que os premiados vendem para transformar bilhetes de poucas dezenas de libras em fortunas bancárias imediatas, antecipando aposentadorias ou quitando dívidas.