Os 5 maiores erros financeiros que ganhadores de loteria costumam cometer

A cada sorteio de um grande prêmio da loteria, renova-se o sonho de uma vida transformada da noite para o dia. No entanto, a realidade para muitos ganhadores é bem diferente, com fortunas que podem desaparecer em poucos anos. Histórias de novos milionários que voltam à estaca zero são frequentemente relatadas e, segundo especialistas, os motivos costumam se repetir. A falta de preparo para lidar com uma quantia tão grande de dinheiro pode levar a decisões impulsivas e desastrosas.

Evitar a ruína financeira exige mais do que sorte: demanda disciplina e planejamento. Especialistas em finanças pessoais apontam que os primeiros meses são cruciais para definir o futuro do patrimônio. As orientações a seguir são baseadas em princípios gerais de educação financeira. Para ajudar novos ou futuros milionários a protegerem seu prêmio, listamos os cinco erros mais comuns que devem ser evitados a todo custo.

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1. Gastos excessivos e ostentação

O primeiro impulso de muitos vencedores é realizar sonhos de consumo imediatos. Comprar imóveis de luxo, carros esportivos e fazer viagens extravagantes sem um orçamento definido pode corroer o prêmio rapidamente. Essa ostentação não apenas chama atenção indesejada, mas também cria um padrão de vida insustentável a longo prazo.

A recomendação é manter a calma e a discrição nas primeiras semanas. Antes de tomar qualquer decisão de compra significativa, é fundamental entender o tamanho real do patrimônio líquido e criar um plano financeiro sólido.

2. Ausência de planejamento financeiro

Receber milhões de uma só vez sem um plano é como navegar em alto-mar sem bússola. A ausência de uma estratégia clara para gerir, proteger e multiplicar o dinheiro é uma das principais causas de falência entre os sortudos. Muitos acreditam que a quantia é inesgotável e ignoram a necessidade de um orçamento e de metas de investimento.

O ideal é montar uma equipe de confiança com profissionais qualificados, como planejadores financeiros, advogados e contadores. Eles podem ajudar a estruturar os investimentos, otimizar a gestão do patrimônio e garantir que o dinheiro trabalhe para o ganhador, gerando renda passiva.

3. Confiar em maus conselheiros

Com a notícia da fortuna, surgem parentes distantes, amigos e supostos especialistas com "oportunidades de investimento imperdíveis". Muitos ganhadores, por ingenuidade ou pressão, acabam investindo em negócios arriscados, fazendo empréstimos que nunca serão pagos ou sendo vítimas de golpes.

É crucial ser cético e aprender a dizer não. Todas as propostas de investimento devem ser analisadas friamente por consultores independentes e com boa reputação no mercado. Proteger o círculo de conselheiros é tão importante quanto proteger o próprio dinheiro.

4. Ignorar os custos de manutenção e impostos sobre o patrimônio

No Brasil, o prêmio da loteria já é pago com o Imposto de Renda descontado na fonte, ou seja, o valor recebido é líquido. Contudo, um erro comum é esquecer que o novo patrimônio adquirido com o dinheiro gera grandes despesas recorrentes. A mansão nova vem com IPTU elevado e custos de manutenção, enquanto o carro de luxo tem IPVA e seguro caros. Esses gastos, se não planejados, podem se tornar uma bola de neve e consumir uma parte significativa dos rendimentos gerados pelo prêmio.

5. Fazer mudanças de vida radicais e imediatas

Pedir demissão no dia seguinte, cortar laços com amigos antigos e mudar-se para longe sem um plano de adaptação pode levar ao isolamento e à perda de propósito. Essa mudança abrupta pode criar um vazio emocional que, muitas vezes, é preenchido com mais consumo e decisões financeiras ruins. O ideal é fazer uma transição gradual, mantendo uma rotina saudável e buscando novos objetivos que vão além do dinheiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.