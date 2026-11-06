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CURIOSIDADES

Proprietário compra uma cabana para restaurar e encontra no solo original uma moeda de 1740 ligada a um antigo rei espanhol

Virgilio investiu em antigo refúgio rural na Espanha e usou detector de metais: achado de quase 300 anos revelou tesouro histórico sob o piso

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LB
Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
06/11/2026 21:46

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Proprietário compra uma cabana para restaurar e encontra no solo original uma moeda de 1740 ligada a um antigo rei espanhol
A descoberta de uma moeda histórica durante a reforma da cabana de Virgilio nas Astúrias crédito: (imagem ilustrativa gerada por IA)

Virgilio adquiriu há seis anos uma cabana em ruínas em uma área de montanha nas Astúrias. Logo após a compra do imóvel rural, ele utilizou um detector de metais na parte interna da propriedade e encontrou uma moeda maravedi de Felipe V, datada de 1740. O objeto histórico de quase 300 anos estava escondido sob o piso original.

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A edificação pertencia a um antigo povoado vaqueiro e carrega valor histórico familiar. O antigo proprietário relatou que sua avó nasceu na estrutura, onde até seis pessoas residiram em um espaço reduzido. A decisão da compra surgiu em 2020, durante o confinamento, quando Virgilio morava em um pequeno apartamento em Oviedo e buscou iniciar um projeto individual.

O jovem iniciou a reforma sem conhecimentos prévios de alvenaria, pois nunca havia feito uma mistura de cimento. Ele aprendeu as técnicas ao longo da obra em pedra. Todo o processo de reabilitação foi registrado para o canal de Virgilio no YouTube e pelo canal "hilux_aventura", de Álvaro.

Pausa nos trabalhos e contraste burocrático

A reforma do imóvel está interrompida por motivos de saúde. Virgilio passou por uma cirurgia na mão há três meses e trata uma tendinite no braço, impedimento que o afasta dos serviços manuais. Sem a manutenção recente, a vegetação local tomou conta dos arredores da propriedade.

O custo da cabana asturiana foi de 3.000 euros (aproximadamente R$18.450). Os tributos e as despesas de cartório exigiram quase 800 euros adicionais, quantia que representou cerca de 30% do valor da compra. Paralelamente, Virgilio assumiu outra obra em Porto Rico, localidade onde desembolsou 100 euros com advogado, sem exigência de cartório ou pagamento de impostos.

Para o proprietário, a moradia representa um item de primeira necessidade e deveria ter isenção tributária, ao menos no caso de um primeiro imóvel.

Abandono da região rural

A recuperação da cabana busca resgatar a história de uma comunidade em declínio. A pecuária e a agricultura quase desapareceram da região, enquanto as construções vizinhas permanecem caídas e em estado de ruína. O avanço da vegetação ameaça apagar o passado da antiga localidade montanhosa.

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Atualmente, o povoado quase não conta com moradores fixos. A permanência diária no local se restringe a um vizinho da parte baixa e a um produtor com rebanho de gado na área.

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