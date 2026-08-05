Vini Jr. deleta posts do Instagram e fãs teorizam

O jogador de futebol Vini Jr. apagou todas as publicações que tinha em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira (5/8). O atleta removeu também a sua foto de perfil, deixando disponíveis apenas os vídeos na aba “Reels” da rede social.

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Dentre as fotos apagadas, está o carrossel de imagens que ele divulgou ao lado da namorada, Virginia Fonseca.

Registro de Vini Jr. com Virginia Fonseca, uma das publicações apagadas pelo jogador do seu perfil no InstagramReprodução / Redes sociais

Ainda não se sabe o motivo da decisão do jogador. No entanto, fãs teorizam nas redes sociais que o motivo seria a renovação do atleta com o Real Madrid ou a saída do jogador do time. O atacante teria se reunido com o clube pouco tempo antes.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria