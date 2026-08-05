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MISTÉRIO?

Vini Jr. deleta posts do Instagram e fãs teorizam

Atleta removeu foto de perfil e manteve apenas vídeos na rede social; redes sociais especulam renovação contratual ou possível saída do clube

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Flor Sette Camara*
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Repórter
05/08/2026 16:45 - atualizado em 05/08/2026 16:45

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Vini Jr. deleta posts do Instagram e fãs teorizam
Vini Jr. apagou todas as suas fotos no Instagram: futuro no Real Madrid é incerto crédito: Paul Ellis/AFP

O jogador de futebol Vini Jr. apagou todas as publicações que tinha em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira (5/8). O atleta removeu também a sua foto de perfil, deixando disponíveis apenas os vídeos na aba “Reels” da rede social.

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Dentre as fotos apagadas, está o carrossel de imagens que ele divulgou ao lado da namorada, Virginia Fonseca.

Vini Jr. sorrindo e mulher de chapéu e óculos em um barco com mar ao fundo
Registro de Vini Jr. com Virginia Fonseca, uma das publicações apagadas pelo jogador do seu perfil no InstagramReprodução / Redes sociais

Ainda não se sabe o motivo da decisão do jogador. No entanto, fãs teorizam nas redes sociais que o motivo seria a renovação do atleta com o Real Madrid ou a saída do jogador do time. O atacante teria se reunido com o clube pouco tempo antes. 

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria 

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