Mulher lambe chão para recuperar dose do Mounjaro derramado e acaba na UPA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um perfil identificado como Stephany no X viralizou ao relatar uma situação inusitada envolvendo o medicamento Mounjaro. Ela contou que uma amiga lambeu o chão para tentar recuperar o líquido após o recipiente do remédio quebrar, e acabou precisando procurar atendimento médico, indo parar em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Minha amiga foi aplicar Mounjaro e na hora, o líquido caiu no chão.



Até aí, era só limpar e seguir a vida.



Mas ela decidiu que a melhor solução era LAMBER O CHÃO.



Agora tá na UPA passando mal.



Algumas experiências são realmente individuais mesmo... — stephany (@h3reallnight) July 31, 2026

"Minha amiga foi aplicar Mounjaro e, na hora, o líquido caiu no chão. Até aí, era só limpar e seguir a vida. Mas ela decidiu que a melhor solução era LAMBER O CHÃO. Agora tá na UPA passando mal. Algumas experiências são realmente individuais mesmo...", diz a publicação.

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Diante da repercussão, muitas pessoas questionaram a veracidade da história. Em uma segunda publicação, Stephany deu mais detalhes e afirmou ter conversado com a mãe da jovem.

O que teria acontecido?

Segundo Stephany, a mulher realizou a primeira aplicação do medicamento quando o recipiente de vidro caiu no chão e quebrou. Em vez de descartar a dose perdida, ela decidiu lamber o piso onde o líquido havia se espalhado.

A autora da postagem afirma que, dias depois, a jovem começou a apresentar sintomas como dor no peito, dificuldade para respirar e dor abdominal, o que motivou a ida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ainda segundo Stephany, a mãe da jovem informou que o médico levantou a hipótese de que os sintomas poderiam estar relacionados à exposição a bactérias presentes no chão e à ingestão de pequenos fragmentos de vidro.

Ela também acrescentou que a jovem possui cachorro em casa, aumentando o risco de contaminação por micro-organismos presentes no ambiente.

O que fazer se o Mounjaro cair no chão?

Especialistas orientam que, se o líquido do Mounjaro for derramado ou o dispositivo quebrar antes da aplicação, a dose deve ser considerada perdida.

A recomendação é não tentar reaproveitar o medicamento, seja aspirando o líquido do chão, transferindo-o para outra seringa ou aplicando qualquer quantidade restante. O risco de contaminação por bactérias é elevado e pode causar infecções.

Caso toda a dose seja perdida, a orientação é utilizar uma nova caneta íntegra para realizar a aplicação conforme prescrição médica. Se parte do medicamento foi aplicada e outra parte vazou, também não é indicado administrar uma dose adicional, pois não é possível saber exatamente quanto foi absorvido pelo organismo.

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Para evitar acidentes, fabricantes recomendam posicionar corretamente a caneta sobre a pele antes de destravá-la, manter o dispositivo pressionado até ouvir os dois cliques característicos da aplicação e aguardar alguns segundos antes de removê-lo.