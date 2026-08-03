Quais são os 5 prédios mais altos do mundo e onde eles ficam

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Arranha-céus que tocam as nuvens não são apenas marcos arquitetônicos; eles redefinem o horizonte de cidades globais e se tornam símbolos de poder econômico e inovação. Essas estruturas monumentais atraem milhões de turistas anualmente e representam o ápice da engenharia moderna, em uma constante disputa pelo título de construção mais alta do mundo.

Essas torres gigantescas combinam escritórios, hotéis de luxo, residências e observatórios que oferecem vistas panorâmicas espetaculares. Cada novo projeto desafia os limites do design e da tecnologia, garantindo seu lugar na história da arquitetura contemporânea.

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Quais são os 5 prédios mais altos do mundo?

A lista dos maiores arranha-céus do planeta é dominada por construções localizadas na Ásia e no Oriente Médio, regiões que lideram a vanguarda da engenharia de grande escala. Conheça abaixo os cinco edifícios que atualmente ocupam o topo do ranking global de altura.

Burj Khalifa (Dubai, Emirados Árabes Unidos) Com impressionantes 828 metros de altura, o Burj Khalifa é o líder indiscutível desde sua inauguração em 2010. A estrutura possui 163 andares e abriga o hotel Armani, apartamentos residenciais de luxo e escritórios corporativos. Seus mirantes, nos andares 124, 125 e 148, oferecem uma visão de 360 graus do deserto e do Golfo Pérsico, sendo uma das principais atrações turísticas de Dubai.

Merdeka 118 (Kuala Lumpur, Malásia) Inaugurada em 2024, esta torre de 678,9 metros é o segundo edifício mais alto do mundo. Seu nome, que significa "independência", e sua silhueta facetada são inspirados na imagem do primeiro primeiro-ministro da Malásia. O Merdeka 118 conta com escritórios, um hotel Park Hyatt e o mirante mais alto do Sudeste Asiático, proporcionando uma nova perspectiva da capital malaia.

Shanghai Tower (Xangai, China) Com 632 metros, a Shanghai Tower se destaca por seu design em espiral, que gira 120 graus do chão ao topo para minimizar o impacto dos ventos. Localizada no coração financeiro de Xangai, a torre abriga escritórios, lojas e um hotel de luxo. Seus elevadores estão entre os mais rápidos do planeta, levando os visitantes ao observatório em menos de um minuto.

Abraj Al-Bait Clock Tower (Meca, Arábia Saudita) Este complexo de 601 metros de altura é um dos marcos mais reconhecíveis de Meca, localizado a poucos passos da Grande Mesquita. Sua característica mais notável é a torre do relógio, que ostenta o maior mostrador de relógio do mundo. O edifício faz parte de um complexo que inclui hotéis de luxo e um shopping center para atender os milhões de peregrinos que visitam a cidade sagrada anualmente.

Ping An Finance Center (Shenzhen, China) Medindo 599,1 metros, esta torre está localizada em Shenzhen, o "Vale do Silício" da China. O edifício é um centro financeiro que abriga a sede da seguradora Ping An e outros escritórios de prestígio. Seu observatório, o "Free Sky", no 116º andar, oferece vistas deslumbrantes da cidade e de Hong Kong em dias claros. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.