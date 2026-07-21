House of the Dragon: a árvore genealógica dos Targaryen explicada

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Com tantos nomes parecidos e relações complexas, acompanhar a árvore genealógica da Casa Targaryen em "House of the Dragon" pode ser um desafio. A série, que narra os eventos que levaram à guerra civil conhecida como A Dança dos Dragões, foca na disputa pelo Trono de Ferro e divide a família em duas facções rivais. Entender quem é filho, irmão ou sobrinho de quem é essencial para não se perder na trama.

Quem é quem na Casa Targaryen?

A trama de "House of the Dragon" gira em torno da sucessão do Rei Viserys I. Ele nomeou sua filha Rhaenyra como herdeira, mas após sua morte, seu filho homem mais velho, Aegon II, é coroado, dando início a um conflito sangrento pelo poder em Westeros.

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A linha de sucessão do Rei Viserys I

O centro da disputa pelo Trono de Ferro envolve os filhos e o irmão do Rei Viserys I. A estrutura familiar principal que você precisa conhecer é a seguinte:

Rei Viserys I Targaryen: o quinto rei Targaryen a sentar no Trono de Ferro. Seu reinado pacífico esconde a crise de sucessão que se forma com seus descendentes.

Princesa Rhaenyra Targaryen: filha mais velha de Viserys e sua herdeira designada. Casa-se com seu tio, Daemon Targaryen, e lidera uma das facções na guerra.

Príncipe Daemon Targaryen: irmão de Viserys, um guerreiro imprevisível e experiente cavaleiro de dragão. Apoia a reivindicação de sua esposa e sobrinha, Rhaenyra.

Rainha Alicent Hightower: segunda esposa de Viserys. Defende o direito de seu filho Aegon ao trono, contrariando a vontade do falecido rei.

Rei Aegon II Targaryen: filho mais velho de Viserys com Alicent. Sua coroação, apoiada pela mãe, desafia o decreto real e dá início à guerra civil.

Verdes vs. Pretos: entenda as facções

A disputa pela coroa divide a Casa Targaryen e os lordes de Westeros em dois grupos. Cada um é identificado por uma cor que representa a lealdade de seus membros.

Os Verdes: liderados pela Rainha Alicent Hightower, apoiam a coroação de Aegon II. A cor verde representa a Casa Hightower, família de Alicent.

Os Pretos: liderados pela Princesa Rhaenyra Targaryen, defendem seu direito como herdeira nomeada por Viserys. O preto é a cor principal do estandarte da Casa Targaryen.

Qual a conexão com "Game of Thrones"?

Os acontecimentos de "House of the Dragon" se passam aproximadamente 170 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen, uma das protagonistas de "Game of Thrones". A série mostra o auge do poder da família e a guerra interna que enfraqueceu seu domínio sobre Westeros, um evento que levou à quase extinção de seus dragões e preparou o cenário para a história que conhecemos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.