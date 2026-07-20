Bicampeã do mundo: 5 curiosidades sobre a cultura e a vida na Espanha

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A Espanha conquistou o bicampeonato mundial de futebol neste domingo (19) e os olhos do mundo se voltam para o país ibérico. Além da paixão pelo esporte, a cultura espanhola é rica em tradições e costumes que encantam os visitantes. Dos horários únicos para as refeições à famosa "siesta", conhecer esses hábitos é fundamental para entender a alma do país.

Muito mais do que futebol, a nação oferece uma imersão em práticas que moldam o dia a dia de seus habitantes. Para quem planeja uma visita ou apenas tem curiosidade, apresentamos cinco aspectos marcantes da vida e da cultura na Espanha.

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O que é a famosa siesta espanhola?

A siesta é um tradicional cochilo após o almoço, uma prática cultural que leva muitas lojas e comércios a fecharem por algumas horas à tarde, geralmente entre as 14h e as 17h. Embora mais comum em cidades menores, o costume reflete a importância do descanso na rotina local.

Por que os espanhóis jantam tão tarde?

Os horários das refeições na Espanha são mais tardios que no Brasil. O almoço costuma ser servido entre as 14h e as 16h, enquanto o jantar raramente acontece antes das 21h. Esse hábito está ligado ao ritmo de vida e ao clima, fazendo com que muitos restaurantes só abram para o jantar por volta das 20h.

Como funciona a cultura das tapas?

As tapas são pequenas porções de comida servidas em bares, geralmente acompanhando uma bebida. Mais do que um prato, "ir de tapas" é um evento social, onde se visita vários estabelecimentos para provar diferentes especialidades, como "patatas bravas" ou "tortilla española", em uma mesma noite.

Quais são as festas mais populares?

A Espanha é conhecida por suas festas vibrantes. Entre as mais famosas estão a "La Tomatina", uma batalha de tomates em Buñol, e as "Fallas" de Valência, com bonecos gigantes que são queimados. Cada região celebra suas próprias tradições com muita música e participação popular, como a "Feria de Abril" em Sevilha.

Que outras línguas são faladas além do espanhol?

Embora o castelhano seja o idioma oficial, a Espanha possui outras línguas cooficiais importantes. O catalão, o galego e o basco (euskera) têm grande relevância cultural e são falados diariamente por milhões de pessoas em suas respectivas comunidades autônomas, como Catalunha, Galiza e o País Basco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.