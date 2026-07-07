'Ruy Barbosa': 7 famosos que compartilham o sobrenome e não são parentes

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A dúvida sobre o parentesco entre a atriz Marina Ruy Barbosa e o novelista Benedito Ruy Barbosa voltou a surgir nas buscas online após o falecimento do autor, anunciado nesta terça-feira (7). Apesar da coincidência no sobrenome famoso, os dois não possuíam qualquer laço familiar, e o caso deles está longe de ser o único a confundir o público no universo das celebridades.

Situações de homonímia, quando pessoas compartilham o mesmo nome ou sobrenome sem serem da mesma família, são comuns. No mundo dos famosos, essas coincidências podem gerar anos de especulação entre fãs e espectadores, que frequentemente assumem uma relação familiar inexistente.

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Marina e Benedito Ruy Barbosa são parentes?

Não, a atriz Marina Ruy Barbosa e o autor de novelas como “Pantanal” e “O rei do gado”, Benedito Ruy Barbosa, não eram parentes. A semelhança nos nomes é apenas uma coincidência, sem que houvesse qualquer grau de parentesco entre eles.

7 famosos que compartilham o sobrenome e não são parentes

A confusão gerada pelos Ruy Barbosa é um exemplo clássico, mas muitas outras celebridades, tanto no Brasil quanto no exterior, dividem o mesmo sobrenome sem ter laços de sangue. Conheça sete casos notáveis que frequentemente causam dúvidas:

Michael B. Jordan e Michael Jordan: O ator, conhecido por seu papel em filmes como “Creed” e “Pantera negra”, não possui nenhum parentesco com o icônico jogador de basquete Michael Jordan, considerado por muitos o maior atleta da história da modalidade. Michelle Williams: Duas estrelas compartilham exatamente o mesmo nome. Uma é a atriz aclamada por filmes como “Manchester à beira-mar”, e a outra é a cantora que fez parte do famoso grupo Destiny's Child, ao lado de Beyoncé e Kelly Rowland. Anderson Silva e Thiago Silva: Apesar de ambos serem atletas brasileiros de renome internacional, o ex-campeão de MMA Anderson Silva e o ex-zagueiro Thiago Silva não pertencem à mesma família. Steve McQueen: Este caso envolve o aclamado diretor britânico Steve McQueen, de filmes como “12 anos de escravidão”, e o lendário ator norte-americano Steve McQueen, ícone de Hollywood nas décadas de 1960 e 1970, que faleceu em 1980. Ryan Adams e Bryan Adams: Dois músicos de sucesso que frequentemente são confundidos. O cantor canadense Bryan Adams, famoso por hits como “Summer of '69”, não tem parentesco com o cantor e compositor norte-americano Ryan Adams. Felipe Andreoli e Luiz Andreoli: Ambos são jornalistas e trabalham com esporte na televisão, o que aumenta a confusão. No entanto, Felipe Andreoli, jornalista esportivo, e o veterano Luiz Andreoli não são da mesma família. Daniela Mercury e Freddie Mercury: A rainha do axé, a cantora brasileira Daniela Mercury, compartilha o sobrenome artístico com o inesquecível vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, mas não há qualquer ligação familiar entre os dois artistas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.