Além de Mia Goth: 7 atores de Hollywood que têm raízes no Brasil

Mia Goth, conhecida pela trilogia "X”, recentemente viralizou em um vídeo circulando nas redes sociais em que ela conversa em português fluente com Wagner Moura, despertando a curiosidade de muitos sobre sua conexão com o país.

Goth é neta da atriz brasileira Maria Gladys, e assim como ela, outras estrelas de Hollywood têm uma forte ligação com o Brasil, seja por nascimento, descendência ou vivência. Muitas, inclusive, dominam o português e mantêm a cultura brasileira presente em suas vidas.

Conheça outras estrelas com raízes brasileiras

Jordana Brewster: famosa pela franquia “Velozes e furiosos”, a atriz nasceu no Panamá, mas sua mãe é a ex-modelo brasileira Maria João. Brewster morou no Rio de Janeiro durante a infância e fala o idioma perfeitamente, com um leve sotaque carioca. Morena Baccarin: a atriz de “Deadpool” e da série “Gotham” é carioca. Ela nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para os Estados Unidos aos sete anos. Morena mantém o português e sempre fala com carinho do seu país de origem em entrevistas. Kaya Scodelario: conhecida por seu papel na saga “Maze Runner” e na série “Skins”, Kaya nasceu na Inglaterra, mas foi criada falando português em casa. Sua mãe, Izerdina Scodelario, é brasileira, e a atriz passou parte da infância em São Paulo, na cidade de Itu. Scodelario também participou da produção brasileira “Senna”, da Netflix. Camilla Belle: a estrela de filmes como “10.000 a.C.” nasceu na Califórnia, mas sua mãe, a empresária Deborah Gould, é brasileira. Camilla foi criada em um ambiente bilíngue e revelou que a coisa que mais gosta de fazer no Brasil é comer, pão de queijo, biscoito de polvilho e mate são apenas alguns dos exemplos. Alfred Enoch: o ator que interpretou Dean Thomas na saga “Harry Potter” tem dupla nacionalidade. Filho de mãe brasileira e pai britânico, ele é fluente em português e já participou do filme brasileiro “Medida provisória”, dirigido por Lazaro Ramos. Maiara Walsh: nascida em Seattle, nos Estados Unidos, a atriz de “Cory na Casa Branca” e “Meninas Malvadas 2” tem mãe brasileira e viveu em São Paulo durante a infância. Ela já fez participações em produções brasileiras, como Ben-Hur, uma novela bíblica na Record. Lino Facioli: quem assistiu a “Game of Thrones” talvez não imagine, mas o intérprete do jovem Robin Arryn é brasileiro. Lino nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, e se mudou para Londres com a família na infância.

