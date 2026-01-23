Assine
Além de Mia Goth: 7 atores de Hollywood que têm raízes no Brasil

Você sabia que estrelas de grandes filmes têm parentesco brasileiro? Conheça outros artistas internacionais que, como Mia Goth, possuem ligação com o país

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
23/01/2026 09:43 - atualizado em 23/01/2026 10:10

Kaya Scodelario, uma das atrizes com raízes brasileiras, em &#39;Senna&#39;. crédito: Reprodução/ Netflix

Mia Goth, conhecida pela trilogia "X”, recentemente viralizou em um vídeo circulando nas redes sociais em que ela conversa em português fluente com Wagner Moura, despertando a curiosidade de muitos sobre sua conexão com o país.

Goth é neta da atriz brasileira Maria Gladys, e assim como ela, outras estrelas de Hollywood têm uma forte ligação com o Brasil, seja por nascimento, descendência ou vivência. Muitas, inclusive, dominam o português e mantêm a cultura brasileira presente em suas vidas.

Conheça outras estrelas com raízes brasileiras

  1. Jordana Brewster: famosa pela franquia “Velozes e furiosos”, a atriz nasceu no Panamá, mas sua mãe é a ex-modelo brasileira Maria João. Brewster morou no Rio de Janeiro durante a infância e fala o idioma perfeitamente, com um leve sotaque carioca.

  2. Morena Baccarin: a atriz de “Deadpool” e da série “Gotham” é carioca. Ela nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para os Estados Unidos aos sete anos. Morena mantém o português e sempre fala com carinho do seu país de origem em entrevistas.

  3. Kaya Scodelario: conhecida por seu papel na saga “Maze Runner” e na série “Skins”, Kaya nasceu na Inglaterra, mas foi criada falando português em casa. Sua mãe, Izerdina Scodelario, é brasileira, e a atriz passou parte da infância em São Paulo, na cidade de Itu. Scodelario também participou da produção brasileira “Senna”, da Netflix.

  4. Camilla Belle: a estrela de filmes como “10.000 a.C.” nasceu na Califórnia, mas sua mãe, a empresária Deborah Gould, é brasileira. Camilla foi criada em um ambiente bilíngue e revelou que a coisa que mais gosta de fazer no Brasil é comer, pão de queijo, biscoito de polvilho e mate são apenas alguns dos exemplos.

  5. Alfred Enoch: o ator que interpretou Dean Thomas na saga “Harry Potter” tem dupla nacionalidade. Filho de mãe brasileira e pai britânico, ele é fluente em português e já participou do filme brasileiro “Medida provisória”, dirigido por Lazaro Ramos.

  6. Maiara Walsh: nascida em Seattle, nos Estados Unidos, a atriz de “Cory na Casa Branca” e “Meninas Malvadas 2” tem mãe brasileira e viveu em São Paulo durante a infância. Ela já fez participações em produções brasileiras, como Ben-Hur, uma novela bíblica na Record.

  7. Lino Facioli: quem assistiu a “Game of Thrones” talvez não imagine, mas o intérprete do jovem Robin Arryn é brasileiro. Lino nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, e se mudou para Londres com a família na infância.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

