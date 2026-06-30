Viagem de trem em Minas: 3 roteiros para conhecer paisagens incríveis
O estado tem passeios sobre trilhos que revelam história e natureza; embarque nessas experiências
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O debate sobre a retomada de ferrovias no Brasil, impulsionado pelo leilão da Malha Oeste previsto para o segundo semestre de 2026, coloca os trilhos novamente em evidência. Enquanto grandes projetos de infraestrutura são discutidos, Minas Gerais já se destaca como um destino consolidado para o turismo ferroviário, oferecendo roteiros que unem história, cultura e paisagens deslumbrantes.
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Esses passeios são uma oportunidade de viajar no tempo e conhecer o estado por uma perspectiva única. As viagens sobre trilhos revelam um lado diferente de Minas, longe das rodovias movimentadas. Confira quatro roteiros para embarcar nessa experiência.
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Trem das Águas: de São Lourenço a Soledade de Minas
Partindo de São Lourenço, no Circuito das Águas, este trem a vapor percorre um trecho de 10 quilômetros até a pequena cidade de Soledade de Minas. O roteiro é ideal para famílias e para quem busca uma experiência nostálgica, com o apito da maria-fumaça ecoando pelas montanhas da Mantiqueira.
A viagem dura cerca de duas horas, ida e volta, e inclui uma parada em Soledade. No local, os turistas podem visitar uma feira de artesanato e provar quitutes locais. O trajeto acompanha o Rio Verde, garantindo belas vistas durante todo o caminho.
Maria Fumaça: de São João del Rei a Tiradentes
Outro clássico das cidades históricas, este passeio conecta São João del Rei a Tiradentes em uma locomotiva a vapor. O percurso de 12 quilômetros segue os trilhos da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em 1881 com a presença de Dom Pedro II.
O trajeto contorna o Rio das Mortes e atravessa a Serra de São José. Em cerca de 40 minutos, o trem chega a Tiradentes, uma das cidades mais charmosas do Brasil, conhecida por sua arquitetura colonial e excelente gastronomia.
Trem da Mantiqueira: de Passa Quatro a Coronel Fulgêncio
Este roteiro no sul de Minas oferece um mergulho na história da Revolução Constitucionalista de 1932. O trem parte de Passa Quatro em direção à estação Coronel Fulgêncio, localizada no alto da Serra da Mantiqueira, na divisa com o estado de São Paulo.
O ponto alto da viagem é a chegada ao Túnel da Mantiqueira, palco de importantes batalhas do conflito. O trem faz uma parada no local para que os visitantes possam conhecer o monumento e tirar fotos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.