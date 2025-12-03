Viagem no tempo: 2 passeios de trem incríveis para fazer em Minas

Enquanto estações abandonadas como a da Gameleira, em Belo Horizonte, reacendem o debate sobre o futuro da malha ferroviária, Minas Gerais ainda guarda tesouros sobre trilhos. Longe dos grandes centros, locomotivas a vapor e vagões históricos resistem ao tempo, oferecendo viagens que são verdadeiras imersões na cultura e na paisagem do estado.

Esses roteiros turísticos não apenas preservam a memória das ferrovias, mas também criam experiências únicas para famílias e amantes de história. São trajetos curtos que revelam paisagens deslumbrantes e conectam cidades que são pilares do patrimônio nacional. Conheça dois passeios de trem imperdíveis que continuam encantando gerações.

Maria Fumaça: São João del-Rei a Tiradentes

Talvez o mais famoso trem turístico do Brasil, a Maria Fumaça que liga São João del-Rei a Tiradentes é uma atração por si só. A locomotiva a vapor, datada do início do século 20, puxa os vagões por 12 quilômetros de trilhos da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em 1881 por dom Pedro II.

O percurso dura cerca de 40 minutos e margeia o Rio das Mortes, revelando a beleza da Serra de São José. O apito da locomotiva e o balanço suave dos vagões criam uma atmosfera nostálgica, que transporta os passageiros para outra época antes mesmo de chegarem ao destino.

Trem das Águas: São Lourenço a Soledade de Minas

No coração do Circuito das Águas, no sul do estado, este passeio de Maria Fumaça oferece uma experiência diferente. O trem parte de São Lourenço e segue por 10 quilômetros até a pequena cidade de Soledade de Minas, em um trajeto que celebra a cultura e as paisagens rurais da região.

A viagem de ida e volta dura cerca de duas horas, com uma parada em Soledade onde os passageiros podem visitar uma feira de artesanato e provar iguarias locais. O ritmo lento e a paisagem bucólica fazem do Trem das Águas um programa relaxante e perfeito para conhecer o charme do interior mineiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.