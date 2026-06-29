Como aumentar seu score de crédito e conseguir juros mais baixos

Conseguir um empréstimo ou financiamento com juros mais baixos pode depender diretamente do seu score de crédito. Essa pontuação, que vai de 0 a 1.000, funciona como um termômetro da sua vida financeira e é consultada por bancos e instituições antes de aprovar qualquer operação. Em um cenário econômico onde, em 2026, o acesso a crédito é um tema constante, entender como essa nota funciona é o primeiro passo para obter melhores condições no mercado.

O cálculo do score é feito por birôs de crédito, como Serasa e Boa Vista, e leva em conta todo o seu histórico de pagador. Contas em atraso, dívidas negativadas e até mesmo o excesso de solicitações de cartões e empréstimos podem derrubar sua pontuação. A boa notícia é que algumas práticas simples podem ajudar a reverter esse quadro e melhorar seu relacionamento com o mercado financeiro.

Leia Mais

7 passos para aumentar seu score

Adotar hábitos financeiros saudáveis é fundamental para construir uma boa reputação de crédito. As práticas a seguir são recomendadas pelos principais birôs do país, como Serasa, SPC Brasil e Boa Vista, onde você também pode consultar sua pontuação gratuitamente. A mudança não acontece da noite para a noite, mas a consistência traz resultados sólidos e duradouros. Veja o que você pode fazer a partir de agora para elevar sua pontuação.

Pague todas as contas em dia: este é o fator mais importante. Atrasos, mesmo que de poucos dias, sinalizam desorganização financeira e impactam negativamente sua nota. Organize suas finanças para que todos os boletos sejam quitados antes do vencimento. Limpe seu nome: se você tem dívidas em atraso, a prioridade máxima é renegociá-las. Ter o nome negativado é o que mais prejudica o score. Procure os credores, aproveite feirões de negociação e feche acordos que caibam no seu bolso. Ative e use o Cadastro Positivo: diferente do cadastro negativo, que só mostra suas dívidas, o positivo registra todas as contas que você paga em dia. Essa ferramenta prova que você é um bom pagador e pode acelerar o aumento da sua pontuação. A adesão é automática desde 2019, mas alguns birôs, como a Serasa, exigem ativação explícita para que todos os dados positivos sejam computados corretamente. Mantenha seus dados atualizados: informações como endereço, telefone e e-mail devem estar sempre corretas nos sites dos birôs de crédito. Dados desatualizados podem gerar desconfiança e reduzir sua nota. Evite fazer muitos pedidos de crédito ao mesmo tempo: cada vez que você solicita um cartão de crédito, empréstimo ou financiamento, o mercado interpreta como uma consulta ao seu CPF. Várias consultas em um curto período podem indicar instabilidade financeira, diminuindo seu score. Use o crédito de forma consciente: evite usar todo o limite do seu cartão de crédito. Utilizar até 30% do valor disponível é uma referência amplamente aceita pelo mercado financeiro, pois demonstra controle sobre as próprias finanças e menor risco de inadimplência. Construa um histórico financeiro: para quem está começando, é importante ter contas no próprio nome, como um plano de celular ou um cartão de crédito com limite baixo. Pagar essas obrigações em dia ajuda a criar um registro positivo desde o início. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.