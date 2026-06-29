Como aumentar seu score de crédito e conseguir juros mais baixos
Manter um bom histórico de pagamento é fundamental para obter melhores condições; veja 7 dicas práticas para melhorar sua pontuação no mercado
compartilheSIGA
Conseguir um empréstimo ou financiamento com juros mais baixos pode depender diretamente do seu score de crédito. Essa pontuação, que vai de 0 a 1.000, funciona como um termômetro da sua vida financeira e é consultada por bancos e instituições antes de aprovar qualquer operação. Em um cenário econômico onde, em 2026, o acesso a crédito é um tema constante, entender como essa nota funciona é o primeiro passo para obter melhores condições no mercado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O cálculo do score é feito por birôs de crédito, como Serasa e Boa Vista, e leva em conta todo o seu histórico de pagador. Contas em atraso, dívidas negativadas e até mesmo o excesso de solicitações de cartões e empréstimos podem derrubar sua pontuação. A boa notícia é que algumas práticas simples podem ajudar a reverter esse quadro e melhorar seu relacionamento com o mercado financeiro.
Leia Mais
Limpei meu nome no Serasa, e agora? 5 dicas para não voltar ao vermelho
Nome limpo: quais os benefícios imediatos de quitar suas dívidas
Saúde mental e o peso das dívidas no Brasil: como lidar com a ansiedade
7 passos para aumentar seu score
Adotar hábitos financeiros saudáveis é fundamental para construir uma boa reputação de crédito. As práticas a seguir são recomendadas pelos principais birôs do país, como Serasa, SPC Brasil e Boa Vista, onde você também pode consultar sua pontuação gratuitamente. A mudança não acontece da noite para a noite, mas a consistência traz resultados sólidos e duradouros. Veja o que você pode fazer a partir de agora para elevar sua pontuação.
Pague todas as contas em dia: este é o fator mais importante. Atrasos, mesmo que de poucos dias, sinalizam desorganização financeira e impactam negativamente sua nota. Organize suas finanças para que todos os boletos sejam quitados antes do vencimento.
Limpe seu nome: se você tem dívidas em atraso, a prioridade máxima é renegociá-las. Ter o nome negativado é o que mais prejudica o score. Procure os credores, aproveite feirões de negociação e feche acordos que caibam no seu bolso.
Ative e use o Cadastro Positivo: diferente do cadastro negativo, que só mostra suas dívidas, o positivo registra todas as contas que você paga em dia. Essa ferramenta prova que você é um bom pagador e pode acelerar o aumento da sua pontuação. A adesão é automática desde 2019, mas alguns birôs, como a Serasa, exigem ativação explícita para que todos os dados positivos sejam computados corretamente.
Mantenha seus dados atualizados: informações como endereço, telefone e e-mail devem estar sempre corretas nos sites dos birôs de crédito. Dados desatualizados podem gerar desconfiança e reduzir sua nota.
Evite fazer muitos pedidos de crédito ao mesmo tempo: cada vez que você solicita um cartão de crédito, empréstimo ou financiamento, o mercado interpreta como uma consulta ao seu CPF. Várias consultas em um curto período podem indicar instabilidade financeira, diminuindo seu score.
Use o crédito de forma consciente: evite usar todo o limite do seu cartão de crédito. Utilizar até 30% do valor disponível é uma referência amplamente aceita pelo mercado financeiro, pois demonstra controle sobre as próprias finanças e menor risco de inadimplência.
Construa um histórico financeiro: para quem está começando, é importante ter contas no próprio nome, como um plano de celular ou um cartão de crédito com limite baixo. Pagar essas obrigações em dia ajuda a criar um registro positivo desde o início.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.