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Saúde mental e o peso das dívidas no Brasil: como lidar com a ansiedade

Entenda a conexão entre endividamento e ansiedade e aprenda estratégias práticas para recuperar o controle financeiro e emocional

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
22/05/2026 10:26

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Saúde mental e o peso das dívidas no Brasil: como lidar com a ansiedade
O estresse financeiro pode causar esgotamento e dificultar a concentração, impactando diretamente a saúde mental. crédito: Unsplash/ Tim Gouw

A preocupação com as contas a pagar afeta o sono e a tranquilidade de milhões de brasileiros, mas em 2026 o cenário atingiu níveis críticos: 81,7 milhões de pessoas estão inadimplentes, segundo dados da Serasa de fevereiro, e 79,5% das famílias iniciaram o ano com dívidas, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

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O peso desses débitos vai além do bolso e impacta diretamente a saúde mental, gerando quadros de ansiedade, estresse e até depressão. Entender essa conexão é o primeiro passo para recuperar tanto o controle financeiro quanto o bem-estar emocional.

A situação é agravada pelo fato de que o comprometimento da renda das famílias com dívidas também bateu recorde, alcançando 49,9% em fevereiro de 2026, conforme dados do Banco Central. Esse aperto financeiro, somado a novos fatores como o endividamento por apostas esportivas, cria um ciclo de pensamentos negativos e uma sensação de impotência.

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A situação é agravada pelo fato de que o comprometimento da renda das famílias com dívidas também bateu recorde, alcançando 49,9% em fevereiro de 2026, conforme dados do Banco Central. Esse aperto financeiro, somado a novos fatores como o endividamento por apostas esportivas, cria um ciclo de pensamentos negativos e uma sensação de impotência.

O endividamento constante pode levar a sentimentos de vergonha, isolamento social e dificuldades de concentração no trabalho. Essa pressão psicológica, por sua vez, pode levar a decisões financeiras impulsivas, agravando ainda mais o problema.

Passos práticos para retomar o controle

Lidar com a ansiedade causada pelas dívidas exige uma abordagem que combine organização financeira e cuidado com a mente. Colocar em prática um plano de ação claro ajuda a diminuir a sensação de que o problema é grande demais para ser resolvido. Confira algumas estratégias eficazes:

  • Liste tudo em um só lugar: o primeiro passo é encarar a realidade. Anote todas as suas dívidas, incluindo para quem você deve, o valor total e as taxas de juros. Ter essa visão completa, mesmo que assustadora no início, é fundamental para traçar um plano.

  • Crie um orçamento realista: organize suas receitas e despesas mensais para saber exatamente para onde seu dinheiro está indo. Identifique gastos que podem ser cortados ou reduzidos, mesmo que temporariamente, para direcionar mais recursos ao pagamento dos débitos.

  • Priorize as dívidas mais caras: comece quitando ou renegociando as dívidas com os juros mais altos, que em 2026 seguem sendo o rotativo do cartão de crédito (com taxas que podem superar 400% ao ano) e o cheque especial (próximo a 150% ao ano). Elas são as que crescem mais rápido e comprometem a maior parte do seu orçamento.

  • Busque a renegociação: não tenha receio de entrar em contato com os credores. Aproveite iniciativas como o programa Desenrola 2.0, anunciado pelo governo para 2026, e mutirões como o Feirão Limpa Nome da Serasa. Muitas empresas e bancos preferem negociar um novo plano de pagamento a não receber nada.

  • Celebre as pequenas vitórias: quitar uma pequena dívida ou conseguir um desconto na negociação são conquistas importantes. Comemorar esses pequenos passos ajuda a manter a motivação e alivia a carga emocional durante o processo.

  • Cuide da sua saúde mental: converse com pessoas de confiança sobre o que está sentindo e pratique atividades físicas. Se a angústia for muito intensa, considere buscar apoio profissional. Existem serviços públicos e gratuitos, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que podem oferecer suporte para atravessar essa fase de maneira mais saudável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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