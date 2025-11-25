Como aumentar seu score de crédito na Serasa em 2025

O Score da Serasa é uma pontuação que vai de 0 a 1.000, e, quanto mais alta, maior a probabilidade do cidadão em conseguir crédito. A pontuação é consultada pelas empresas ao fazerem a análise de crédito de um consumidor.

Através do Serasa Score, o mercado mede se é seguro liberar empréstimos, financiamentos, ou até mesmo um cartão de crédito novo, por exemplo. Existem maneiras que podem servir de impulso para sua pontuação crescer ao longo do ano.

Confira dicas práticas para impulsionar seu score de crédito na Serasa.

1. Pague todas as contas em dia

Apesar de óbvio, este é o fator com maior peso no cálculo do score. A pontualidade no pagamento de contas de consumo, como água, luz e telefone, além de faturas de cartão de crédito e boletos, demonstra responsabilidade financeira. Atrasos, mesmo que de poucos dias, podem impactar negativamente sua pontuação.

2. Monitore o Cadastro Positivo

Desde 2019, o Cadastro Positivo funciona como um currículo financeiro que mostra seu bom comportamento. Você pode consultar no site da Serasa as informações registradas para garantir que seu histórico positivo esteja sendo considerado corretamente.

3. Mantenha seus dados atualizados na Serasa

Informações pessoais atualizadas, como endereço, e-mail e telefone, aumentam a confiança das empresas em seu perfil. Manter seu cadastro sempre em dia na plataforma da Serasa contribui para a construção de um perfil mais completo e confiável para o mercado de crédito.

4. Peça crédito com responsabilidade

Fazer várias solicitações de cartões de crédito ou empréstimos em um curto período pode ser interpretado como um sinal de instabilidade financeira. Por isso, planeje suas solicitações com um intervalo entre elas e peça crédito apenas quando for realmente necessário.

5. Renegocie dívidas caso houver

Caso seu CPF seja inscrito no cadastro de inadimplência (após atrasar um boleto), é possível buscar formas de renegociar as pendências. Cerca de 21% do cálculo do Score são medidos pelas dívidas, e quanto antes elas forem pagas, menor será o impacto.

A pontuação pode aumentar na mesma hora quando uma dívida é paga no Pix pelo Serasa Limpa Nome, uma plataforma de negociação que oferece descontos de até 90%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria