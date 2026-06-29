7 soluções criativas para economizar água dentro de casa

Pequenas mudanças de hábitos e soluções criativas são válidas para uma economia contínua, gerando um impacto significativo que alivia tanto o sistema de abastecimento quanto o bolso no final do mês.

Muitas vezes, o maior desperdício ocorre em ações rotineiras que passam despercebidas. Adaptar essas práticas não exige grandes investimentos e os resultados aparecem rapidamente na redução do consumo. Abaixo, listamos sete estratégias inteligentes para aplicar em casa.

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Reaproveite a água do chuveiro

Mantenha um balde no box para coletar a água fria que escorre enquanto o chuveiro esquenta. Esse volume, que seria desperdiçado, é ideal para regar plantas, lavar o quintal, limpar pisos ou ser usado na descarga do vaso sanitário. Otimize a descarga

Vasos sanitários mais antigos podem gastar de 10 a 15 litros de água por acionamento. Se não for possível instalar um modelo com caixa acoplada de duplo acionamento, uma garrafa PET de 1 litro cheia de água dentro da caixa já ajuda a diminuir o volume por descarga. Instale arejadores nas torneiras

Esses pequenos dispositivos são baratos e fáceis de instalar. Eles misturam ar à água, o que reduz o fluxo, mas mantém a sensação de pressão. A economia de água em uma torneira com arejador pode chegar a 40-50%, dependendo do modelo, sem prejudicar o uso. Use a água do cozimento

A água utilizada para cozinhar vegetais ou massas é rica em nutrientes. Após esfriar, em vez de jogá-la fora, use-a para regar as plantas. É uma forma simples de nutrir o jardim e evitar o uso de água limpa para essa finalidade. Faça o teste do hidrômetro

Vazamentos ocultos são grandes vilões do consumo. Para verificar se há um em sua casa, feche todas as torneiras e registros. Anote o número que aparece no hidrômetro e espere uma hora. Se o número mudar, existe um vazamento que precisa ser consertado. Lave roupas e louças com carga máxima

Acione a máquina de lavar roupas e a lava-louças apenas quando estiverem com a capacidade total preenchida. O uso de meia carga gasta praticamente a mesma quantidade de água e energia que uma lavagem completa, tornando o processo muito menos eficiente. Regue as plantas no horário certo

Ao cuidar do jardim ou dos vasos, prefira regar as plantas no início da manhã ou no final da tarde. Nesses períodos, a temperatura é mais amena e a evaporação da água é menor, garantindo que a umidade chegue até as raízes e reduzindo a frequência da rega. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.