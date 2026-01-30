5 dicas práticas para economizar água em casa e reduzir a conta

Com a conta de água pesando mais no orçamento familiar, encontrar formas de reduzir o consumo se tornou uma necessidade. Pequenas mudanças de hábito dentro de casa podem gerar uma economia significativa no final do mês, além de contribuir para o uso consciente deste recurso vital, uma preocupação crescente para os moradores de Pernambuco.

A boa notícia é que não são necessárias grandes reformas ou investimentos para fazer a diferença. A chave está em ajustar rotinas diárias, principalmente nos cômodos onde o gasto é maior: banheiro, cozinha e área de serviço. Adotar essas práticas é simples e o resultado aparece já na próxima fatura.

Confira cinco dicas práticas para economizar água e aliviar o bolso.

1. Reduza o tempo no banho

O chuveiro é um dos maiores vilões do consumo de água em uma residência. Banhos de 15 minutos podem gastar cerca de 135 litros de água. Reduzir esse tempo para cinco minutos já representa uma economia expressiva. Outra medida eficaz é fechar o registro enquanto se ensaboa ou lava os cabelos.

2. Fique de olho em vazamentos

Goteiras e vazamentos são inimigos silenciosos da sua conta. Uma torneira pingando pode desperdiçar cerca de 30 litros por dia. Para descobrir vazamentos ocultos, feche todos os registros da casa e observe o medidor de água. Se os números continuarem a girar, é sinal de que há um escape em algum ponto da tubulação.

3. Use a máquina de lavar com consciência

Acione a máquina de lavar roupas apenas quando ela estiver com sua capacidade máxima. Lavar poucas peças por vez gasta a mesma quantidade de água e energia de um ciclo completo. Planejar a lavagem para acumular mais roupas é uma das formas mais eficientes de poupar recursos na área de serviço.

4. Mude os hábitos na cozinha

Ao lavar a louça, evite deixar a torneira aberta o tempo todo. Primeiro, limpe os restos de comida dos pratos e utensílios. Depois, encha a pia com água e detergente para ensaboar tudo. Abra a torneira somente para o enxágue. Para lavar frutas e verduras, use uma bacia com água em vez de água corrente.

5. Cuidado ao escovar os dentes

Manter a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba é uma regra básica e muito importante. Uma torneira aberta por cinco minutos pode desperdiçar cerca de 45 litros de água. Use um copo para enxaguar a boca, garantindo que apenas o volume necessário seja utilizado durante a higiene pessoal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.