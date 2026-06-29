Conexão longa em Guarulhos? O que fazer perto do aeroporto
Um guia com dicas de passeios, restaurantes e hotéis para aproveitar o tempo de espera de um voo sem precisar ir longe do aeroporto
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Uma conexão de várias horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) não precisa ser sinônimo de tédio ou desconforto. A cidade ao redor do terminal oferece opções de passeios, gastronomia e descanso para todos os bolsos, permitindo que o tempo de espera se transforme em uma experiência agradável sem a necessidade de ir até São Paulo.
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Para aproveitar o tempo fora do aeroporto, o ideal é ter uma janela de, no mínimo, seis horas entre os voos. Esse período permite o deslocamento de ida e volta com táxi ou carro de aplicativo, além de tempo suficiente para a atividade escolhida, considerando sempre uma margem de segurança para o trânsito e os procedimentos de embarque.
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Passeios rápidos e próximos
Uma excelente opção para quem busca um pouco de ar livre é o Parque Bosque Maia. Um dos principais parques de Guarulhos, fica a cerca de 20 minutos de carro do aeroporto, no bairro Jardim Maia. O local possui pistas de caminhada, áreas verdes e um ambiente tranquilo para relaxar antes do próximo voo.
Se a preferência for por um ambiente fechado, o Shopping Internacional Guarulhos é uma alternativa completa. Localizado na Rodovia Presidente Dutra, a aproximadamente 15 minutos do aeroporto, o centro comercial conta com uma grande variedade de lojas, praça de alimentação e até mesmo salas de cinema, sendo uma ótima escolha para dias de clima instável.
Onde comer na região
A gastronomia ao redor de GRU vai muito além das opções do aeroporto. A região é conhecida por abrigar excelentes churrascarias, como a Churrascaria do Bosque, que oferecem o tradicional rodízio brasileiro e são perfeitas para uma refeição farta e sem pressa. É uma imersão na cultura local para quem tem um pouco mais de tempo.
Para quem busca algo mais rápido, os bairros próximos ao aeroporto, como o centro de Guarulhos, dispõem de uma ampla gama de restaurantes. É possível encontrar desde pratos da culinária brasileira até opções da cozinha internacional, atendendo a todos os gostos e orçamentos.
Hotéis para um descanso rápido
Para viajantes com conexões muito longas ou noturnas, a melhor solução pode ser o descanso. Diversos hotéis no entorno do aeroporto, como o Pullman Guarulhos Airport e o Tryp by Wyndham, oferecem o serviço de "day use", que permite alugar um quarto por um período de horas durante o dia. Essa modalidade garante conforto, privacidade e a possibilidade de tomar um banho antes de seguir viagem.
Muitos desses estabelecimentos disponibilizam transporte gratuito de ida e volta para os terminais de GRU. A facilidade do translado otimiza o tempo e torna a experiência mais cômoda e segura para o passageiro.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.