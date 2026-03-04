O que fazer em Brasília no fim de semana? Dicas de lazer e passeios
A capital federal vai muito além da política; confira um roteiro com opções culturais, gastronômicas e ao ar livre para aproveitar a cidade
Com a chegada do fim de semana, Brasília revela uma identidade que vai muito além dos palácios e das decisões políticas. A capital federal oferece um cardápio variado de atividades para quem busca lazer, cultura ou apenas um momento de descanso ao ar livre, mostrando que a cidade pulsa com vida própria longe dos gabinetes.
Para aproveitar o que a cidade tem de melhor, preparamos um roteiro com sugestões que atendem a todos os gostos e bolsos. São opções que convidam moradores e visitantes a redescobrir os encantos do cerrado e da arquitetura icônica que desenha o horizonte do Planalto Central.
Cultura e arquitetura ao ar livre
Explorar o Eixo Monumental a pé ou de bicicleta é um programa clássico que nunca perde o charme. O trajeto permite observar de perto os monumentos que fazem de Brasília um Patrimônio Cultural da Humanidade, como a Catedral Metropolitana e o Museu Nacional da República, que frequentemente abrigam exposições gratuitas.
Outra parada obrigatória é o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Com uma programação sempre atualizada, o espaço oferece exposições de arte, peças de teatro e sessões de cinema. O edifício histórico já vale a visita por sua arquitetura, e seus jardins são um convite para relaxar.
Contato com a natureza
O Parque da Cidade Sarah Kubitschek é um refúgio verde no coração de Brasília. Com pistas de caminhada, ciclovias, quadras esportivas e amplos gramados, o local é perfeito para piqueniques em família, prática de esportes ou simplesmente para ler um livro sob a sombra de uma árvore.
Para quem busca uma vista privilegiada, o Pontão do Lago Sul é a escolha certa. O complexo combina a beleza do Lago Paranoá com uma excelente estrutura de bares e restaurantes. É o cenário ideal para apreciar o famoso pôr do sol da cidade, que colore o céu com tons de laranja e rosa.
Sabores da capital
A gastronomia brasiliense é um capítulo à parte. As quadras comerciais das Asas Sul e Norte abrigam desde restaurantes sofisticados até lanchonetes e cafés charmosos. É possível encontrar menus que viajam pela culinária brasileira e internacional, atendendo a todos os paladares.
Para uma experiência mais descontraída, as feiras de rua são uma ótima pedida. Elas oferecem frutas frescas, comidas típicas e artesanato local, proporcionando uma imersão na cultura da cidade. Além disso, os food trucks se espalham por diversos pontos, trazendo opções criativas e saborosas para uma refeição rápida.
