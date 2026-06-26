Como evitar golpes ao comprar ingressos de shows pela internet

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A corrida por ingressos para grandes shows e festivais no Brasil transformou a compra online em um campo minado. Com a alta demanda, criminosos se aproveitam do entusiasmo e da urgência dos fãs para aplicar golpes que resultam em prejuízos financeiros e frustração. Saber identificar os riscos é o primeiro passo para garantir seu lugar no evento sem cair em ciladas.

O principal ponto de atenção é a origem da venda. A maneira mais segura de adquirir entradas é por meio dos canais oficiais, como o site da produtora do evento ou plataformas de venda consolidadas e reconhecidas no mercado, como Ticketmaster, Eventim e Sympla, entre outras. Desconfie de links patrocinados em redes sociais ou de resultados de busca que prometem ingressos já esgotados.

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Sinais de alerta para não cair em golpes

Existem alguns indícios claros de que uma oferta pode ser fraudulenta. Ficar atento a esses detalhes pode evitar que você se torne uma vítima. Confira os principais pontos a serem observadas antes de finalizar qualquer compra:

Priorize os canais oficiais: a recomendação principal é sempre comprar diretamente da plataforma oficial de vendas indicada pelo artista ou pela produção do evento. Essa é a única garantia de que o ingresso é autêntico.

Desconfie de sites desconhecidos : verifique a URL do site com atenção para garantir que não se trata de uma página falsa. Erros de português, design amador, ausência de CNPJ e informações de contato são sinais de alerta.

Atenção aos preços: ofertas muito abaixo do valor oficial ou preços exorbitantes em sites de revenda devem ser vistos com desconfiança. Golpistas costumam usar valores atrativos para fisgar as vítimas.

Formas de pagamento seguras: prefira sempre o cartão de crédito, pois ele oferece a possibilidade de estorno (charqueada) em caso de fraude. Evite transferências via Pix ou depósitos diretos para pessoas físicas desconhecidas, pois essas transações são mais difíceis de reverter. O Pix é seguro quando usado em plataformas oficiais, mas arriscado em negociações com terceiros.

Cuidados ao comprar de terceiros

Comprar de pessoas em redes sociais ou grupos de mensagens exige atenção redobrada, pois o risco de golpe é significativamente maior. Se essa for sua única opção, investigue o perfil do vendedor para checar se ele parece legítimo e se há histórico de outras negociações.

Solicite provas de que a pessoa possui realmente o ingresso, como um vídeo da tela mostrando o bilhete digital com seu nome ou um e-mail de confirmação de compra. Ainda assim, lembre-se que comprovantes podem ser forjados.

Se a negociação for online, utilize plataformas que ofereçam algum tipo de proteção ao comprador, retendo o pagamento até que a autenticidade do ingresso seja confirmada. Evite fornecer dados pessoais desnecessários e nunca compartilhe senhas ou informações do seu cartão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.