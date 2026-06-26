Por que acontecem terremotos? Entenda o movimento das placas tectônicas

Os terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho de 2026 — dois eventos sísmicos em sequência com magnitudes de 7,2 e 7,5 — colocaram em evidência a imensa força da natureza. Com mais de 200 vítimas fatais, milhares de feridos e um rastro de destruição, esses tremores não são eventos aleatórios. Eles são o resultado direto de um processo contínuo e poderoso que acontece sob nossos pés: o movimento das placas tectônicas.

Para entender a origem dos abalos sísmicos, é preciso imaginar a superfície da Terra como um grande quebra-cabeça. A camada mais externa do planeta, a crosta terrestre, não é uma peça única e sólida. Ela é fragmentada em gigantescos blocos de rocha, chamados de placas tectônicas, que flutuam sobre uma camada mais quente e maleável, o manto.

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Como a energia é liberada

As bordas das placas tectônicas não são lisas. Elas são irregulares e cheias de atritos, o que faz com que, muitas vezes, elas fiquem presas umas nas outras. Enquanto o resto da placa continua a se mover, a energia vai se acumulando nesses pontos de bloqueio, de forma semelhante a uma mola sendo comprimida ao extremo.

Quando a tensão acumulada se torna maior do que a força do atrito que mantém as rochas unidas, a energia é liberada de forma súbita e violenta. Essa liberação cria ondas sísmicas que se propagam através da crosta terrestre em todas as direções, causando os tremores que sentimos na superfície. O ponto subterrâneo onde a rocha se rompe é chamado de hipocentro, e o ponto diretamente acima dele na superfície é o epicentro.

Os diferentes tipos de movimento

Convergente: acontece quando duas placas colidem. Esse choque pode formar grandes cadeias de montanhas ou fazer com que uma placa mergulhe sob a outra.

Divergente: ocorre quando as placas se afastam uma da outra, permitindo que o magma do manto suba e crie uma nova crosta terrestre, geralmente no fundo dos oceanos.

Transformante: as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra. Esse tipo de movimento é conhecido por causar terremotos fortes, pois o atrito entre as placas gera uma enorme acumulação de tensão.

Regiões localizadas nas bordas dessas placas estão mais suscetíveis a terremotos. No caso venezuelano, o país está situado na zona de interação entre as placas tectônicas do Caribe e Sul-Americana, onde o movimento de deslizamento horizontal gera acumulação de tensão e atividade sísmica significativa, um lembrete de que a dinâmica da Terra continua, silenciosamente, a remodelar o mundo em que vivemos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.