Como a ajuda humanitária internacional chega a um país devastado
Após os terremotos na Venezuela, o mundo se mobiliza; entenda o passo a passo da logística de envio de suprimentos, médicos e equipes de resgate
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Após os devastadores terremotos de magnitude 7.2 e 7.5 que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho, deixando um rastro de destruição com pelo menos 235 mortos e mais de 4.300 feridos, uma complexa operação de ajuda humanitária internacional foi iniciada. Governos e organizações de todo o mundo se mobilizam para enviar apoio, mas o processo para que suprimentos e equipes cheguem às áreas afetadas é um desafio logístico que segue etapas rigorosas. Os números de vítimas continuam sendo atualizados conforme as operações de resgate avançam.
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O primeiro passo é sempre um pedido oficial do governo do país atingido. Após a Venezuela decretar estado de emergência e solicitar auxílio, a comunidade internacional respondeu prontamente, com países como Estados Unidos, Colômbia e México entre os que anunciaram o envio de ajuda. Agências especializadas, como o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) e a Federação Internacional da Cruz Vermelha, entram em ação. Elas enviam equipes de avaliação rápida para identificar as necessidades mais urgentes no local.
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Essa análise inicial é fundamental para evitar o envio de doações inadequadas, que podem atrapalhar a logística. A prioridade é quase sempre a mesma em grandes desastres: água potável, alimentos não perecíveis, abrigos temporários, kits de higiene e atendimento médico de emergência. Com base nesses dados, a comunidade internacional começa a mobilizar os recursos.
Como a ajuda chega ao destino
A logística de transporte é a fase mais crítica, especialmente com relatos de danos em infraestruturas chave como o Aeroporto Internacional de Maiquetía. A ajuda é geralmente enviada por aviões de carga militares ou comerciais, que pousam em aeroportos seguros e operacionais mais próximos da zona do desastre. A partir desses pontos, chamados de centros logísticos (hubs), a distribuição para as cidades e vilarejos afetados é feita por meios de transporte menores, como caminhões, helicópteros ou até barcos, dependendo da geografia e do estado das estradas.
Equipes de resgate especializadas, com cães farejadores e equipamentos para localizar sobreviventes em escombros, costumam ser as primeiras a chegar. Logo em seguida, vêm os hospitais de campanha, médicos e suprimentos. Todo o processo exige uma coordenação intensa entre as agências humanitárias, as forças armadas de diversos países e as autoridades locais para garantir que a ajuda chegue a quem mais precisa.
A fase final, conhecida como "a última milha", é a mais desafiadora. Levar os suprimentos dos centros de distribuição até as mãos das vítimas exige superar barreiras como estradas destruídas, falta de comunicação e segurança. Por isso, a colaboração com organizações e voluntários locais que conhecem o terreno é essencial para o sucesso da operação humanitária.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.