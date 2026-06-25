EUA anuncia ajuda de US$ 150 milhões para a Venezuela por terremotos

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (25) que aprovaram o envio de 150 milhões de dólares (R$ 778 milhões) em ajuda à Venezuela após os dois terremotos que causaram pelo menos 188 mortes, informou o Departamento de Estado.

O pacote incluirá 50 milhões de dólares (R$ 260 milhões) em novos acordos bilaterais para apoiar grupos que já atuam na Venezuela, além de uma contribuição de 100 milhões de dólares (R$ 518 milhões) para um fundo humanitário da ONU destinado ao país.

Esses recursos apoiarão o trabalho de organizações como a World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, a Organização Internacional para as Migrações e o Programa Mundial de Alimentos, informou o Departamento de Estado.

O governo de Donald Trump também enviará uma equipe de resposta a desastres naturais e duas unidades de busca e resgate urbano.

"Temos uma resposta de todo o governo. Ela será ampla, rápida e eficaz", declarou o secretário de Estado, Marco Rubio, durante uma visita ao Bahrein, acrescentando à imprensa que as Forças Armadas dos Estados Unidos desempenharão um "importante papel logístico" na Venezuela.

O Comando Sul dos Estados Unidos informou que está colaborando na operação de ajuda e socorro e que fornecerá transporte aéreo e outros recursos.

A Venezuela foi atingida na quarta-feira por dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, com menos de um minuto de intervalo entre eles, que provocaram pelo menos 188 mortes e grandes danos materiais.

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