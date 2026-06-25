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Resposta a terremotos na Venezuela exigirá 'esforço coletivo massivo', diz coordenador da ONU

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AFP
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Repórter
25/06/2026 11:04

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A ONU está "totalmente mobilizada" após o duplo terremoto na Venezuela, e os próximos dias exigirão um "esforço coletivo massivo para apoiar a resposta liderada pelo governo e auxiliar as comunidades afetadas", disse o chefe de operações humanitárias da ONU nesta quinta-feira (25).

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Em um comunicado, Tom Fletcher observou que "quase oito milhões de pessoas na Venezuela precisavam de assistência humanitária" antes dos terremotos devastadores. 

No terreno, o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) "coordena o rápido envio de equipes de busca e resgate urbano de toda a comunidade internacional". 

"Também estou enviando uma equipe de resposta rápida para reforçar a equipe do Ocha no país", acrescentou. 

"Este desastre corre o risco de agravar as vulnerabilidades existentes", portanto "o apoio internacional contínuo às organizações humanitárias que atuam no terreno é essencial e urgente", disse Fletcher.

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ag/nl/bfi/erl/ahg/an/aa

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