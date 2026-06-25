Lula anuncia envio de hospital de campanha à Venezuela após terremotos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta quinta-feira (25) com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e anunciou o envio de um hospital de campanha ao país para atender as vítimas dos terremotos que já deixaram pelo menos 188 mortos.

Os fortes tremores, de magnitude 7,2 e 7,5, provocaram o desabamento de dezenas de edifícios, causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica e espalharam pânico pela Venezuela.

A ajuda brasileira ao país vizinho também inclui 36 bombeiros e diversos técnicos especializados em resgate e comunicações. O envio será realizado em dois voos, na sexta-feira e no sábado, detalhou Lula na rede social X.

"Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos", disse o petista.

Os terremotos foram sentidos na noite de quarta-feira no norte do Brasil, especialmente nas cidades de Belém e Manaus, localizadas a cerca de 2.000 km de Caracas. No entanto, segundo o Serviço Geológico Brasileiro (SGB), não houve danos nem vítimas em território brasileiro.

México, Colômbia e Estados Unidos, entre outros países da região, também já anunciaram o envio de ajuda à Venezuela, que presta atendimento a mais de 1.500 feridos e continua procurando desaparecidos sob os escombros.

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