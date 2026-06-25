Humor na política: estratégia que aproxima ou erro que afasta?
O comentário de Lula sobre Neymar reacende debate sobre os limites entre aproximação e trivialização na comunicação presidencial
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O uso do humor é uma tática cada vez mais comum entre líderes e candidatos que buscam se conectar com o público por meio da linguagem das redes sociais.
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A principal motivação para adotar um tom mais leve é a busca por humanização. Em um cenário de comunicação veloz e pulverizada, piadas, memes e uma linguagem informal podem tornar a figura política mais próxima e acessível. A intenção é quebrar a barreira do formalismo e criar um vínculo de empatia, principalmente com eleitores mais jovens.
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Quando bem executada, essa abordagem pode gerar engajamento e ampliar o alcance da mensagem. Uma fala descontraída pode ocupar espaço na mídia de forma mais eficiente que um discurso oficial, mas nem sempre com o resultado esperado.
Os riscos da informalidade
Contudo, a estratégia não é isenta de perigos. O principal risco é a trivialização de temas importantes ou da própria imagem do cargo. Uma piada mal calculada, como a feita durante um anúncio para a área da saúde, pode ser interpretada como falta de seriedade ou desconexão, gerando críticas de que o governante não está focado nos problemas reais do país.
O humor é subjetivo e o que soa engraçado para um grupo pode ser ofensivo para outro. Em um ambiente político polarizado como o brasileiro, qualquer deslize é rapidamente transformado em arma pela oposição. Uma frase tirada de contexto ou uma brincadeira que envelhece mal pode alimentar crises de imagem e desviar a atenção de pautas governamentais.
Equilíbrio entre o sério e o descontraído
O sucesso do uso do humor na política depende do timing, do bom senso e da autenticidade. A comunicação precisa ser coerente com o perfil do político e com a gravidade do momento. Em tempos de crise econômica ou social, por exemplo, um tom jocoso pode soar insensível e desconectado da realidade da população.
Portanto, a decisão de usar o humor é sempre um cálculo político. A linha entre uma comunicação moderna, que aproxima, e um erro que afasta é bastante tênue. A escolha revela uma adaptação aos novos tempos, onde a atenção do eleitor é disputada a cada postagem e cada vídeo viral.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.