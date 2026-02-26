Com Neymar em dúvida, Lula diz que Ancelotti não levará ninguém 'pelo nome' à Copa do Mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta quinta-feira (26) um recado velado ao astro Neymar, que, aos 34 anos, luta para retomar seu melhor nível após várias lesões e ser considerado na lista de convocados da Seleção para a Copa do Mundo de 2026.

O maior artilheiro da história da Seleção é um dos poucos jogadores que expressaram simpatia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, principal opositor de Lula.

Durante uma cerimônia com a Copa do Mundo em Brasília, Lula evocou uma conversa recente com o técnico do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti.

"Eu conversei com o Ancelotti e achei uma figura extremamente séria, com a cabeça muito no lugar. (Estou) convencido que só vai jogar quem tiver 100% de condições de jogar, que não vai convocar ninguém pelo nome, vai convocar se a pessoa estiver jogando, se a pessoa estiver treinada, se estiver preparada", antecipou Lula.

Após uma prolongada carreira na elite do futebol europeu, Neymar retornou ao time do coração, o Santos, no início de 2025. Desde então, várias lesões o impediram de corresponder às expectativas da torcida do Peixe.

Foi, no entanto, decisivo para a permanência do Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com oito gols e uma assistência em 20 partidas disputadas na edição de 2025.

O ex-jogador de Barcelona e Paris Saint-Germain já afirmou várias vezes que espera estar na lista de convocados para a Copa do Mundo, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

No entanto, ainda não atuou pela seleção desde que Ancelotti assumiu o comando, em maio de 2025.

Neymar voltou aos gramados há dez dias, após uma cirurgia no joelho em dezembro. Na quarta-feira, divulgou dados internos de sua equipe que indicam que foi o segundo jogador mais rápido na partida de domingo contra o modesto Novorizontino, que derrotou o Santos por 2 a 1 e o eliminou do Campeonato Paulista.

O apoio do atacante a Bolsonaro remonta à campanha presidencial de 2022, quando, em meio a uma aguda polarização, Ney se posicionou publicamente a favor do então presidente por considerar que defendia "valores parecidos" com os seus.

Bolsonaro foi derrotado nas urnas por Lula. Em 2025, foi condenado a 27 anos de prisão por conceber um plano para desconsiderar o resultado das eleições e se manter no poder.

