Real valorizado em 2026: 7 destinos internacionais onde sua viagem rende ainda mais

Com o real registrando valorização significativa em 2026, o momento está favorável para carimbar o passaporte. A boa notícia é que existem destinos fascinantes onde nossa moeda garante poder de compra ainda maior, permitindo viajar para o exterior sem estourar o orçamento.

Aproveitando o cenário cambial favorável, explorar países onde a conversão é vantajosa se tornou uma estratégia ainda mais inteligente. Seja na América do Sul ou em outros continentes, é possível encontrar culturas ricas, paisagens deslumbrantes e experiências inesquecíveis que cabem no bolso. Preparamos uma lista com opções para inspirar sua próxima aventura.

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Sete países onde sua viagem rende mais

1. Argentina

Nossos vizinhos continuam no topo da lista dos destinos mais econômicos para brasileiros. O peso argentino continua com cotação favorável ao real, tornando tudo mais acessível: desde um jantar com bom vinho em Buenos Aires até os passeios pelas paisagens da Patagônia. É a chance de aproveitar o melhor do país sem gastar muito.

2. Colômbia

Com uma cultura vibrante e cenários que vão de praias caribenhas a cidades históricas, a Colômbia oferece um excelente custo-benefício. O peso colombiano tem uma conversão vantajosa para o real, permitindo explorar lugares como Cartagena, Medellín e Bogotá com um orçamento controlado.

3. Bolívia

Para os aventureiros, a Bolívia é uma escolha imbatível. O país abriga paisagens únicas, como o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. Os preços de passeios, alimentação e hospedagem são extremamente baixos, fazendo a viagem render muito mais.

4. Egito

Viajar para o Egito pode ser mais barato do que se imagina. A libra egípcia desvalorizada faz com que os custos de explorar as pirâmides, fazer um cruzeiro pelo rio Nilo e visitar templos milenares sejam surpreendentemente acessíveis para quem chega com uma moeda mais forte.

5. Turquia

Um país que conecta a Europa e a Ásia, a Turquia é rica em história e beleza natural. A desvalorização da lira turca nos últimos anos torna a viagem mais econômica para brasileiros. Aproveite para conhecer Istambul, voar de balão na Capadócia e desfrutar da culinária local.

6. México

Apesar de ser um destino popular para norte-americanos, o México ainda oferece opções muito vantajosas. Cidades como a Cidade do México e Oaxaca têm um custo de vida mais baixo que os balneários famosos, permitindo uma imersão cultural e gastronômica sem pesar no bolso.

7. Vietnã

O Sudeste Asiático é conhecido por ser uma região barata para viajar, e o Vietnã se destaca. A moeda local, o dongue vietnamita, possui uma cotação muito favorável. Com poucos reais, é possível desfrutar da gastronomia de rua, dos passeios em Halong Bay e da energia de cidades como Hanói e Ho Chi Minh.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.