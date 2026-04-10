9 países da América do Sul para viajar só com RG, sem passaporte

Com a alta do dólar e a busca por viagens mais acessíveis, muitos brasileiros estão descobrindo que é possível explorar nove destinos fascinantes na América do Sul sem a necessidade de visto ou passaporte. Graças a acordos do Mercosul, para entrar nesses países vizinhos, basta apresentar a carteira de identidade (RG) em bom estado e com menos de dez anos de emissão.

A regra é clara: o documento precisa ter uma foto que permita a identificação clara do portador. É importante lembrar que outros documentos, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não são aceitos para fins de imigração. Para ajudar no planejamento da sua próxima viagem, preparamos uma lista completa com os nove países que você pode conhecer apenas com seu RG.

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Argentina

Nossa vizinha mais famosa, a Argentina, oferece uma diversidade incrível de experiências. Desde o charme europeu de Buenos Aires, com seus shows de tango e arquitetura imponente, até as paisagens deslumbrantes da Patagônia, com geleiras e montanhas. Para os amantes de vinho, a região de Mendoza é uma parada obrigatória.

Bolívia

Para os viajantes que buscam paisagens de outro planeta e uma experiência mais rústica, a Bolívia é a escolha certa. O principal cartão-postal é o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, que cria um cenário surreal, especialmente quando coberto por uma fina camada de água. O país também abriga o Lago Titicaca e a capital, La Paz, situada a mais de 3.600 metros de altitude.

Chile

Do Deserto do Atacama, o mais árido do mundo, às geleiras da Patagônia, o Chile impressiona pela diversidade de paisagens. A capital, Santiago, funciona como um excelente ponto de partida, com fácil acesso a estações de esqui no inverno e a vinícolas famosas durante todo o ano. A culinária local, com seus frutos do mar frescos e vinhos premiados, é uma atração à parte.

Colômbia

O país oferece uma combinação única de praias caribenhas, cidades históricas e uma cultura vibrante. Destinos como Cartagena, com suas muralhas e arquitetura colonial, e a ilha de San Andrés, com seu mar de sete cores, encantam os visitantes. Cidades como Bogotá e Medellín pulsam com arte, gastronomia e inovação.

Equador

Apesar de pequeno, o Equador é um gigante em biodiversidade. O país abriga parte da Floresta Amazônica, a Cordilheira dos Andes e, claro, as famosas Ilhas Galápagos, um santuário de vida selvagem que inspirou Charles Darwin. Sua capital, Quito, possui um dos centros históricos mais bem preservados da América Latina.

Paraguai

Muitas vezes lembrado apenas pelas compras em Ciudad del Este, o Paraguai surpreende com sua rica cultura e belezas naturais. A capital, Assunção, preserva a história guarani, enquanto o interior do país revela missões jesuíticas e o ecossistema único do Chaco paraguaio, ideal para quem busca ecoturismo e aventura.

Peru

Berço da civilização inca, o Peru é um destino obrigatório para quem ama história, cultura e gastronomia. A cidade perdida de Machu Picchu é o grande destaque, mas o país vai muito além, com as misteriosas Linhas de Nazca e o Vale Sagrado dos Incas. A capital, Lima, é reconhecida como uma das capitais gastronômicas do mundo.

Uruguai

Vizinho do Brasil, o Uruguai é uma ótima opção para viagens mais curtas. A capital, Montevidéu, tem um ritmo tranquilo, com uma bela orla e um centro histórico charmoso. No verão, o balneário de Punta del Este atrai turistas do mundo todo, enquanto a histórica Colônia do Sacramento parece parada no tempo.

Venezuela

Com uma costa caribenha espetacular e o Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo, a Venezuela possui um potencial turístico imenso. Embora o acordo permita a entrada com RG, é fundamental que os viajantes pesquisem a fundo a situação política e de segurança atual do país antes de planejar qualquer viagem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.