7 alimentos que podem ajudar a fortalecer o seu cabelo e evitar a queda

A busca por tratamentos contra a queda de cabelo tem se intensificado, e uma solução eficaz pode estar mais perto do que se imagina: no prato. Manter uma alimentação balanceada é um passo fundamental para garantir fios mais fortes e saudáveis, já que os nutrientes consumidos servem como matéria-prima para o corpo.

Os fios de cabelo são compostos principalmente por uma proteína chamada queratina. Para produzi-la e manter os folículos capilares saudáveis, o corpo precisa de um suprimento constante de vitaminas e minerais específicos. Quando há deficiência de algum desses elementos, o cabelo pode se tornar fraco, quebradiço e cair com mais facilidade.

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A boa notícia é que muitos desses componentes essenciais são encontrados em alimentos comuns e acessíveis. Incluir os itens certos na dieta diária ajuda a nutrir o couro cabeludo de dentro para fora, complementando qualquer tratamento tópico ou medicamentoso. Uma nutrição adequada fortalece as raízes e estimula o crescimento de novos fios.

Para ajudar a fortalecer os fios e combater a queda, incluir alguns alimentos específicos na rotina pode fazer a diferença. Veja sete deles:

Ovos: são uma das melhores fontes de proteína e biotina, dois nutrientes essenciais para o crescimento capilar. A biotina é fundamental na produção de queratina, enquanto a proteína fortalece a estrutura do fio, prevenindo a quebra.

Peixes gordurosos: espécies como salmão, sardinha e arenque são ricas em ômega-3. Esses ácidos graxos têm propriedades anti-inflamatórias que podem nutrir o couro cabeludo e promover o crescimento dos fios, além de dar mais brilho.

Espinafre: este vegetal de folhas escuras é carregado de ferro, um mineral cuja deficiência é uma das principais causas de queda de cabelo. O espinafre também contém vitamina C, que auxilia o corpo a absorver o ferro de forma mais eficiente.

Frutas cítricas: laranja, limão, kiwi e acerola são excelentes fontes de vitamina C. Este nutriente é crucial para a produção de colágeno, uma proteína que fortalece os capilares que irrigam os folículos e ajuda a manter a estrutura do cabelo intacta.

Nozes e sementes: amêndoas, sementes de girassol e de linhaça fornecem vitamina E, zinco e selênio. A vitamina E é um antioxidante que protege as células do couro cabeludo, enquanto o zinco desempenha um papel vital na reparação e no crescimento dos tecidos capilares.

Batata-doce e cenoura: ambos são ricos em betacaroteno, que o corpo converte em vitamina A. Essa vitamina é importante para a produção de sebo, o óleo natural que hidrata o couro cabeludo e mantém os fios saudáveis e protegidos.

Feijão e lentilha: como fontes vegetais de proteína, ferro, zinco e biotina, as leguminosas são aliadas poderosas da saúde capilar. São opções excelentes para garantir um aporte completo de nutrientes essenciais para quem segue dietas vegetarianas ou veganas.

É importante lembrar que, embora a alimentação seja uma aliada poderosa, os resultados não são imediatos e respeitam o ciclo natural de crescimento dos fios. Em casos de queda acentuada ou persistente, a consulta com um dermatologista ou tricologista é fundamental, pois a dieta atua como um complemento e não substitui a avaliação e o tratamento médico especializado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.