Alimentação e queda de cabelo: o que realmente pode ajudar na saúde dos fios

A relação entre alimentação e queda de cabelo vem ganhando espaço em consultórios e pesquisas, especialmente entre pessoas preocupadas com a calvície e o afinamento dos fios. Especialistas apontam que, embora não exista alimento capaz de bloquear a calvície genética, o padrão conhecido como alopecia androgenética, a qualidade do que se coloca no prato interfere diretamente na força, no brilho e na resistência dos cabelos. Em outras palavras, a dieta não muda a genética, mas pode ajudar a preservar melhor o que ainda existe de folículos ativos.

Dermatologistas e nutricionistas ressaltam que o cabelo funciona como um tipo de termômetro do organismo. Quando faltam nutrientes-chave, o corpo tende a priorizar órgãos vitais e a reduzir o aporte para estruturas consideradas menos essenciais, como pele, unhas e fios. A consequência costuma aparecer em forma de queda acentuada, fios mais finos, quebra frequente e crescimento mais lento, o que leva muitas pessoas a relacionar, de forma direta, todo tipo de queda de cabelo à alimentação, mesmo quando existem causas hormonais ou genéticas envolvidas.

Queda de cabelo e alimentação: qual é a verdadeira influência?

A expressão alimentação para prevenir queda de cabelo costuma ser associada à ideia de que certos alimentos poderiam impedir totalmente a perda dos fios, o que não é sustentado por evidências científicas quando se fala em calvície hereditária. No caso da alopecia androgenética, hormônios e herança familiar têm peso determinante. Ainda assim, uma dieta desequilibrada pode acelerar o afinamento em quem já tem predisposição, enquanto um padrão alimentar adequado tende a colaborar para que os fios se mantenham mais fortes por mais tempo.

Além da genética, existem quadros de perda capilar diretamente relacionados ao estado nutricional, como o eflúvio telógeno por deficiência de ferro, de proteínas ou de calorias. Nesses casos, reorganizar a alimentação, corrigir carências e tratar possíveis doenças associadas costuma ser parte importante da abordagem. Por isso, o enfoque atual vai menos na comida milagrosa e mais em hábitos alimentares consistentes, que deem suporte ao ciclo natural de crescimento dos fios.

Dietas muito restritivas e deficiências nutricionais podem acelerar a queda de cabelo e deixar os fios mais finos e quebradiços – depositphotos.com / IgorVetushko



Quais nutrientes são importantes para o fortalecimento capilar?

Entre os nutrientes mais citados quando o assunto é prevenção da queda de cabelo, as proteínas ocupam lugar central. Os fios são formados, em grande parte, por queratina, uma proteína estrutural. Em dietas muito restritivas ou com baixa ingestão de fontes proteicas, o organismo pode reduzir a produção de cabelo. Fontes como carnes magras, ovos, leite e derivados, além de leguminosas, como feijão, lentilha e grão-de-bico, costumam ser indicadas para garantir esse material de construção básico.

O ferro é outro nutriente frequentemente associado à saúde capilar. Baixos estoques de ferro e ferritina podem desencadear queda difusa, principalmente em mulheres. Alimentos como carnes vermelhas, fígado, gema de ovo, feijão, espinafre e outras folhas verde-escuras contribuem para o aporte, especialmente quando combinados a fontes de vitamina C, que favorece a absorção do mineral. A vitamina C, presente em frutas como laranja, acerola, limão e kiwi, também participa da formação de colágeno, estrutura importante para o couro cabeludo.

Minerais como zinco e selênio exercem papel relevante na divisão celular dos folículos. Carência de zinco, por exemplo, pode resultar em queda e fios mais frágeis. O zinco aparece em carnes, frutos do mar, sementes (como abóbora e gergelim) e oleaginosas, enquanto o selênio é encontrado em castanha-do-pará, peixes e ovos. Já o ômega-3, presente em peixes de água fria, linhaça e chia, participa de processos anti-inflamatórios que podem auxiliar na manutenção de um couro cabeludo mais equilibrado, principalmente em pessoas com ressecamento excessivo ou descamação.

Entre as vitaminas, a vitamina A atua na renovação celular, inclusive no couro cabeludo, mas seu excesso em suplementos pode, ao contrário do esperado, agravar a queda. As vitaminas D e E também vêm sendo estudadas. A vitamina D tem relação com o ciclo de crescimento dos fios, e níveis muito baixos podem aparecer em alguns quadros de perda capilar. A vitamina E, por sua vez, tem ação antioxidante e ajuda a proteger estruturas celulares contra danos oxidativos. Apesar disso, a recomendação usual é priorizar a obtenção por meio de alimentação equilibrada, com exposição solar moderada, antes de recorrer a cápsulas.

Como deficiências nutricionais podem agravar a queda de cabelo?

Quando o organismo enfrenta deficiências importantes, a tendência é que o ciclo de crescimento do cabelo seja encurtado. Em situações de dieta muito restrita, perda de peso acelerada ou distúrbios de absorção intestinal, mais fios podem entrar na fase de queda ao mesmo tempo, fenômeno conhecido como eflúvio telógeno. Esse quadro costuma surgir alguns meses após o evento desencadeante, o que pode confundir a pessoa afetada e dificultar a identificação da causa.

Entre as deficiências que podem impactar o cabelo estão:

Baixo consumo de proteínas , em dietas muito pobres em alimentos de origem animal ou sem substituições adequadas por fontes vegetais;

, em dietas muito pobres em alimentos de origem animal ou sem substituições adequadas por fontes vegetais; Carência de ferro , comum em pessoas com sangramentos intensos, gestantes ou em dietas sem planejamento;

, comum em pessoas com sangramentos intensos, gestantes ou em dietas sem planejamento; Níveis insuficientes de zinco , que prejudicam a renovação dos folículos;

, que prejudicam a renovação dos folículos; Falta de vitamina D , associada a menor suporte ao ciclo de crescimento dos fios;

, associada a menor suporte ao ciclo de crescimento dos fios; Consumo muito abaixo do ideal de calorias, típico de dietas restritivas prolongadas.

Esses fatores não criam, por si só, a calvície androgenética, mas podem somar-se à predisposição genética, tornando a queda mais evidente. Por isso, a avaliação detalhada da alimentação e de exames laboratoriais costuma ser recomendada antes de qualquer intervenção mais agressiva.

Especialistas recomendam alimentação equilibrada e avaliação profissional antes do uso de suplementos para cabelo – depositphotos.com / VitalikRadko



Alimentação equilibrada e suplementos: como agir com segurança?

A orientação mais frequente entre profissionais é manter um padrão alimentar variado, com combinação de grupos alimentares que, juntos, fornecem proteínas, vitaminas, minerais e gorduras de boa qualidade. Uma rotina básica costuma incluir:

Fontes de proteína magra em pelo menos duas refeições do dia; Legumes e verduras de cores variadas, garantindo diversidade de vitaminas; Frutas ricas em vitamina C distribuídas ao longo do dia; Cereais integrais e leguminosas, que oferecem energia e fibras; Oleaginosas e sementes em pequenas porções, como fonte de gorduras saudáveis, zinco e selênio.

Com a popularização de cápsulas e multivitamínicos voltados para cabelo e unhas, cresce também o risco de o público iniciar suplementação por conta própria. Especialistas alertam que doses elevadas de alguns nutrientes, como vitamina A, vitamina E, ferro ou zinco, podem trazer efeitos indesejados, inclusive queda de cabelo em alguns cenários. Além disso, suplementar sem necessidade pode mascarar problemas de saúde que precisariam ser investigados com mais profundidade.

Antes de iniciar qualquer suplemento com a expectativa de reduzir a queda de cabelo, é recomendado buscar avaliação com profissional habilitado, como dermatologista ou nutricionista. Esse acompanhamento permite analisar exames, histórico familiar de calvície, uso de medicamentos, hábitos de vida e eventuais doenças associadas. A combinação de diagnóstico correto, alimentação adequada e, quando indicado, tratamentos específicos para o couro cabeludo tende a oferecer resultados mais consistentes do que apostar apenas em alimentos ou vitaminas isoladas.

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Ao considerar a influência da alimentação na saúde capilar, o foco atual recai menos em soluções rápidas e mais na construção de hábitos sustentáveis. Manter uma dieta equilibrada, investigar sinais de carências nutricionais e procurar orientação profissional diante de qualquer alteração importante no padrão de queda são estratégias que contribuem para cuidar dos fios de forma mais ampla e responsável, respeitando as limitações impostas pela genética e pelas condições individuais de cada pessoa.