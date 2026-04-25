Unhas fracas, quebradiças e com manchas? O que isso revela sobre sua nutrição e quais deficiências podem estar por trás

A fragilidade das unhas costuma chamar atenção no dia a dia. Em muitos casos, esse sinal não surge por acaso. A aparência da lâmina ungueal pode refletir o que acontece dentro do organismo. Por isso, especialistas costumam observar unhas lascadas, quebradiças ou manchadas como possíveis pistas de deficiências nutricionais.

Apesar disso, o aspecto das unhas não conta a história completa. Produtos químicos agressivos, removedores de esmalte e pequenos traumas também alteram a estrutura da queratina. Assim, diferenciar causas externas de carências de nutrientes ajuda a interpretar melhor os sinais do próprio corpo.

Como a falta de nutrientes enfraquece as unhas

A unha se forma principalmente por queratina, uma proteína rígida e organizada em camadas. O organismo depende de aminoácidos, vitaminas e minerais para construir essa estrutura. Quando a alimentação não fornece esses tijolos biológicos, a queratina perde qualidade. Então, a unha cresce fina, com fissuras e pouca resistência.

A deficiência de biotina (vitamina B7), por exemplo, altera o metabolismo de gorduras e proteínas envolvidas na formação da queratina. Já a falta de ferro reduz o transporte de oxigênio para a matriz da unha. Como resultado, o crescimento fica mais lento e o aspecto pode mudar. Do mesmo modo, carências de zinco, cálcio e proteínas interferem em enzimas e processos celulares essenciais.

Fragilidade das unhas e deficiências nutricionais: o que observar?

Alguns padrões ajudam a sugerir um possível alerta nutricional. Unhas que descamam em camadas, por exemplo, costumam indicar queratina mal estruturada. Em vários casos, isso se relaciona à baixa ingestão de proteínas, biotina ou zinco. Além disso, unhas que quebram com pequenos impactos podem sinalizar deficiência de minerais.

Manchas esbranquiçadas isoladas geralmente resultam de pequenos traumas. Porém, linhas esbranquiçadas repetidas podem surgir em situações de falta de zinco. Unhas mais pálidas, finas e com tendência a dobrar podem associar-se à carência de ferro. Ainda assim, somente exames laboratoriais confirmam anemia ou outras deficiências.

Os sinais abaixo costumam despertar suspeita de problema nutricional:

Unhas quebradiças constantes , mesmo sem contato intenso com produtos químicos.

, mesmo sem contato intenso com produtos químicos. Descamação em folhas , principalmente nas pontas.

, principalmente nas pontas. Crescimento muito lento , em comparação com períodos anteriores.

, em comparação com períodos anteriores. Alterações de cor, como palidez ou faixas esbranquiçadas recorrentes.

Unhas quebradiças – depositphotos.com / LyaNevada

Como diferenciar causas internas de agressões externas?

Antes de pensar em falta de vitaminas, profissionais de saúde investigam hábitos diários. Contato frequente com detergentes, por exemplo, remove lipídios naturais da unha. Assim, a lâmina perde flexibilidade e se rompe com facilidade. Além disso, uso contínuo de esmaltes e removedores com acetona resseca a superfície e favorece fissuras.

Já o trauma mecânico também pesa. Bater as unhas no teclado, roer as pontas ou usar as mãos como ferramenta causa rachaduras microscópicas. Quando isso acontece repetidas vezes, a unha se parte, mesmo em pessoas bem nutridas. Nesses casos, a fragilidade se concentra em alguns dedos e melhora após mudança de hábito.

Por outro lado, quadros ligados à alimentação tendem a envolver todas as unhas das mãos, e às vezes dos pés. As alterações surgem de forma gradual e acompanham outros sinais, como queda de cabelo ou cansaço. Essa visão global orienta médicos e nutricionistas na investigação.

Quais nutrientes protegem a estrutura das unhas?

Para fortalecer a queratina, o organismo precisa de um conjunto de nutrientes. Cada um cumpre funções específicas na formação e na manutenção das unhas. A seguir, aparecem os principais envolvidos e alguns alimentos considerados aliados.

Biotina (vitamina B7)

A biotina atua no metabolismo de gorduras, carboidratos e proteínas. Dessa forma, ela participa da produção de queratina de boa qualidade.

Alimentos amigos das unhas ricos em biotina: Ovos bem cozidos.

Amêndoas e nozes.

Aveia e outros cereais integrais.

Fígado e vísceras em geral.

Brócolis e couve-flor. Ferro

O ferro ajuda no transporte de oxigênio para a matriz da unha. Sem esse mineral, as células produtoras reduzem o ritmo de trabalho.

Fontes de ferro importantes: Carnes vermelhas magras.

Fígado bovino ou de frango.

Feijão, lentilha e grão-de-bico.

Espinafre e folhas verde-escuras.

Sementes de abóbora e de gergelim. Zinco

O zinco participa de enzimas ligadas à síntese de proteínas e à renovação celular. Assim, ele contribui para o crescimento uniforme da lâmina.

Alimentos com bom teor de zinco: Carne bovina e de cordeiro.

Frutos do mar, como ostras.

Castanha-de-caju e castanha-do-pará.

Sementes de girassol.

Grãos integrais variados. Cálcio

Embora a unha não concentre cálcio como os ossos, esse mineral influencia processos celulares e a adesão entre as camadas de queratina.

Fontes de cálcio que apoiam a saúde das unhas: Leite e derivados, como iogurte e queijos.

Bebidas vegetais fortificadas.

Espinafre, couve e brócolis.

Sardinha com espinha.

Gergelim e tahine. Proteínas

A queratina se forma a partir de aminoácidos. Portanto, ingestão adequada de proteínas sustenta o crescimento de unhas firmes e alinhadas.

Fontes proteicas que favorecem a queratina: Peixes e aves.

Carnes magras em geral.

Ovos.

Feijões, lentilhas e ervilhas.

Tofu e outras preparações com soja.

Como cuidar das unhas de forma ética e responsável?

O aspecto das unhas oferece indícios úteis, mas não substitui avaliação profissional. Mudanças repentinas, dor, deformidades ou escurecimentos exigem consulta com médico ou dermatologista. Além disso, apenas exames de sangue mostram com precisão níveis de ferro, zinco, vitaminas e outros marcadores.

Por isso, recomenda-se atenção equilibrada. A observação cotidiana ajuda a perceber alterações precoces. Em seguida, ajustes simples na alimentação podem entrar em discussão com nutricionistas. Paralelamente, exames laboratoriais e acompanhamento médico garantem diagnóstico correto e tratamento adequado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dessa maneira, a fragilidade das unhas passa a funcionar como um sinal de alerta, e não como sentença definitiva. A combinação entre informação de qualidade, alimentação variada e cuidado profissional oferece o caminho mais seguro para preservar a saúde das unhas e do organismo como um todo.