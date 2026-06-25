Como transferir a propriedade de um veículo em Minas Gerais; veja o passo a passo

Vender ou comprar um carro em Minas Gerais envolve um passo fundamental que vai além da negociação e do pagamento: a transferência de propriedade junto ao Departamento de Trânsito (Detran-MG). Realizar o procedimento de forma correta e dentro do prazo é crucial para evitar multas, pontos na carteira e problemas futuros tanto para o antigo quanto para o novo dono.

O processo é dividido em responsabilidades para o vendedor e para o comprador. O não cumprimento das etapas pode deixar o vendedor responsável por infrações cometidas pelo novo proprietário e impedir que o comprador regularize o veículo para circular legalmente.

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Etapas para o vendedor do veículo

Para quem vende, o primeiro passo é preencher a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e) com os dados do comprador. Em seguida, vendedor e comprador devem assinar o documento. No caso do ATPV-e, a assinatura pode ser digital, realizada pelo portal do governo, ou física, com reconhecimento de firma por autenticidade em cartório, não sendo permitido misturar os dois formatos.

Após a venda, o antigo proprietário tem o prazo de 30 dias para fazer a comunicação de venda ao Detran-MG. Esse registro é essencial, pois isenta o vendedor de qualquer responsabilidade civil ou criminal sobre ocorrências futuras com o veículo, como acidentes e multas. A comunicação pode ser feita online, pelo site do Detran-MG, ou presencialmente em uma unidade de atendimento.

Passo a passo para o comprador

Já o comprador tem um caminho com mais etapas a seguir dentro de um prazo específico. A primeira ação é levar o veículo para uma vistoria de identificação em uma empresa de vistoria credenciada pelo Detran-MG. O laudo emitido é obrigatório para dar continuidade ao processo.

Com o laudo em mãos, o próximo passo é pagar as taxas necessárias. Isso inclui a taxa de transferência de propriedade e a quitação de eventuais débitos pendentes do veículo, como IPVA, multas e licenciamento. Os pagamentos são feitos na rede bancária credenciada.

Depois, é preciso reunir toda a documentação para apresentar ao Detran-MG. Os principais itens são:

Documento de identificação pessoal e CPF;

Comprovante de endereço recente;

ATPV-e preenchida e assinada;

Laudo de vistoria aprovado;

Comprovantes de pagamento das taxas e débitos.

O comprador deve então agendar o atendimento em uma unidade do Detran-MG ou seguir os passos no portal online para finalizar o trâmite. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o novo proprietário tem um prazo de 30 dias corridos, contados a partir da data de assinatura da ATPV-e, para concluir a transferência. Perder esse prazo é considerado infração média, resultando em multa de R$ 130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.