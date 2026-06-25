Prisão domiciliar: quem tem direito e como funciona a medida no Brasil

A prisão domiciliar é uma alternativa ao encarceramento comum que permite a uma pessoa cumprir sua pena em casa, mas sob regras rígidas. A medida é prevista na legislação brasileira para situações específicas e busca equilibrar a punição com a dignidade humana.

A prisão domiciliar não é um benefício concedido a qualquer um. Ela funciona como uma substituição da prisão preventiva ou do cumprimento de pena em regime fechado, dependendo do caso. A decisão de aplicá-la cabe sempre a um juiz, que avalia se o indivíduo se enquadra nos requisitos legais.

Leia Mais

Quem tem direito à prisão domiciliar?

O Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal estabelecem critérios claros para a concessão da medida. O benefício é destinado a grupos considerados vulneráveis, que teriam a saúde ou a integridade seriamente comprometidas em um presídio. A lei prevê as seguintes situações:

pessoas com mais de 80 anos;

indivíduos extremamente debilitados por motivo de doença grave;

gestantes;

mulheres com filhos de até 14 anos de idade incompletos;

homens, caso sejam o único responsável por filhos de até 14 anos.

Para os dois últimos casos, a mulher ou o homem precisa comprovar que é indispensável aos cuidados da criança. A Justiça avalia cada situação individualmente para evitar que o benefício seja usado de forma indevida.

Como funciona na prática?

A pessoa em prisão domiciliar deve permanecer em sua residência durante todo o tempo, com autorização para sair apenas em circunstâncias específicas, como para trabalhar ou para receber atendimento médico. As condições são definidas pelo juiz e devem ser seguidas à risca.

Para garantir o controle, é comum o uso de tornozeleira eletrônica. O dispositivo monitora a localização do indivíduo em tempo real e alerta as autoridades caso ele saia da área permitida sem autorização judicial. Além do monitoramento, a pessoa pode ser proibida de ter contato com determinadas pessoas ou de frequentar certos lugares.

O descumprimento de qualquer uma das regras estabelecidas pela Justiça pode levar à revogação imediata do benefício. Nesse cenário, a pessoa é transferida para cumprir o restante da pena em uma unidade prisional convencional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.