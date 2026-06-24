Militar pode ser julgado pela Justiça comum? Entenda as regras

Um membro das Forças Armadas pode ser julgado pela Justiça comum? A resposta é sim. O fator que define onde o processo irá tramitar não é a profissão do réu, mas a natureza do crime cometido.

A regra geral é clara. A Justiça Militar é responsável por julgar os chamados crimes militares, que estão definidos no Código Penal Militar. Esses delitos estão diretamente ligados ao exercício da função, como deserção, insubordinação, violência contra um superior ou o abandono de posto. Nesses casos, o julgamento ocorre em um tribunal específico, com regras próprias.

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A separação existe para garantir que as particularidades da vida na caserna, como hierarquia e disciplina, sejam consideradas no processo. Portanto, se um militar comete uma infração prevista no código específico e em situação de serviço, a competência é da Justiça Militar.

Quando o crime vai para a Justiça comum?

Um integrante das Forças Armadas responde na Justiça comum quando pratica um crime de natureza civil, sem qualquer conexão com suas atividades militares. A lógica é que, fora de serviço, ele atua como um cidadão comum e deve responder como tal perante a lei.

Alguns exemplos práticos ajudam a entender a diferença. Um oficial que comete uma fraude financeira em um negócio particular responderá na Justiça comum. Da mesma forma, crimes de trânsito, casos de violência doméstica ou uma briga em um bar são situações avaliadas por um tribunal civil.

E os crimes dolosos contra a vida de civis?

Este é um dos pontos mais controversos. Uma alteração na lei em 2017 (Lei nº 13.491) mudou radicalmente a competência para julgar crimes dolosos (intencionais) contra a vida de civis cometidos por militares das Forças Armadas em situações específicas.

A lei transferiu a competência para julgar esses crimes do Tribunal do Júri (Justiça comum) para a Justiça Militar da União. A mudança se aplica quando o crime ocorre durante o cumprimento de missões determinadas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa, como em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), missões de paz ou atividades de segurança de instalações militares.

Na prática, isso significa que, nesses contextos, um militar do Exército, Marinha ou Aeronáutica não será julgado por um júri popular, mas sim por um conselho de juízes militares. A alteração foi alvo de críticas por parte de organizações de direitos humanos, que argumentam que a medida retira da sociedade civil a prerrogativa de julgar atos graves cometidos por agentes do Estado.

É fundamental diferenciar: a regra da Lei nº 13.491/2017 vale para os militares federais. Policiais militares e bombeiros militares, que são forças estaduais, continuam sendo julgados pelo Tribunal do Júri na Justiça comum quando cometem crimes dolosos contra a vida de civis.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.