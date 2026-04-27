Como funciona a Justiça Militar no Brasil e o que ela julga
Muitos confundem suas atribuições com a Justiça comum; saiba o que é o Superior Tribunal Militar e que tipos de crimes são de sua competência
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O Superior Tribunal Militar (STM) é uma instituição pouco conhecida do público geral, mas possui uma estrutura e competências bem definidas no sistema judiciário brasileiro. Muitos confundem suas atribuições com a Justiça comum, que julga a maior parte dos cidadãos.
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A Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário. Sua principal função é processar e julgar os crimes militares definidos no Código Penal Militar. Ela atua tanto no âmbito federal, com a Justiça Militar da União, quanto nos estados, com a Justiça Militar Estadual, que se limita a julgar policiais e bombeiros militares.
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Seu foco está em manter a hierarquia e a disciplina dentro das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e das forças auxiliares, como polícias e corpos de bombeiros militares. Por isso, suas regras são mais rígidas e específicas para o ambiente da caserna.
O que a Justiça Militar julga?
Os crimes julgados por essa esfera do Judiciário são divididos em duas categorias principais. A primeira inclui os crimes propriamente militares, que só podem ser cometidos por militares. São exemplos clássicos a deserção, a insubordinação, o motim e dormir em serviço.
A segunda categoria abrange os crimes impropriamente militares. Trata-se de crimes comuns, previstos na legislação penal geral, como furto, lesão corporal ou homicídio, mas que são julgados pela Justiça Militar por terem sido cometidos por um militar em situação específica: durante o serviço, em local sob administração militar ou contra outro militar.
Civis também podem, em situações muito restritas, responder na Justiça Militar. Isso ocorre quando cometem crimes que atentam diretamente contra a administração ou o patrimônio militar, como danificar uma viatura do Exército, por exemplo.
O papel do Superior Tribunal Militar
No topo da estrutura está o Superior Tribunal Militar (STM), sediado em Brasília, que funciona como a última instância de apelação para os casos julgados na esfera militar. É o tribunal mais antigo do país e sua composição é mista, formado por 15 ministros vitalícios.
Desses, dez são oficiais-generais das Forças Armadas e cinco são civis, sendo três advogados e dois escolhidos paritariamente entre juízes auditores da Justiça Militar e membros do Ministério Público Militar. Essa composição busca equilibrar o conhecimento técnico-jurídico com a experiência da vida militar, garantindo decisões que considerem as particularidades da carreira. É ao STM que chegam os recursos de processos iniciados nas instâncias inferiores da Justiça Militar em todo o Brasil.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.