Pedágio free flow: veja onde o sistema já opera no Brasil em 2026

Em operação desde junho de 2024, o sistema de pedágio sem cancelas, ou free flow, já está consolidado em Minas Gerais. O projeto pioneiro foi instalado na região Sul de Minas, em cidades como Monte Sião (MG-459), e posteriormente expandido para outras rodovias importantes, como a BR-381, em Caeté e João Monlevade, e a BR-262. Após dois anos, o modelo apresenta resultados positivos, como baixa inadimplência.

O modelo funciona por meio de pórticos instalados sobre a pista, equipados com câmeras e sensores. Eles identificam os veículos pela leitura de placas ou por meio de tags de pagamento automático, como as já usadas em pedágios convencionais. A grande vantagem é que o motorista não precisa reduzir a velocidade nem parar, o que melhora o fluxo do tráfego e pode reduzir o consumo de combustível.

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A expansão da tecnologia pelo país segue uma tendência de modernização das concessões rodoviárias. O sistema busca uma cobrança mais justa, calculada por trecho percorrido, e não mais um valor fixo por praça de pedágio, mas ainda gera dúvidas sobre como o pagamento é realizado.

Onde o pedágio sem cancela já funciona?

Além de Minas Gerais, outros estados já implementaram o sistema de livre passagem em suas rodovias. A experiência acumulada serve como base para a expansão nacional.

Confira a lista dos estados e as principais rodovias com a tecnologia:

Rio de Janeiro: foi o pioneiro na implementação em uma rodovia federal, a BR-101 (Rio-Santos). O sistema está em operação desde o primeiro semestre de 2023 em trechos que cortam os municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty.

Rio Grande do Sul: o modelo foi adotado em rodovias estaduais importantes da Serra Gaúcha e do Vale do Caí. A cobrança já ocorre na ERS-122, ERS-240 e ERS-446, em um projeto que abrange seis praças de pedágio.

São Paulo: o estado iniciou a operação do free flow em 2023, em um projeto piloto que abrange a SP-332 (Rodovia Eng. Constantino Cintra), SP-075 e SP-324 e a malha vem se expandindo com a instalação de dezenas de pórticos.

Paraná: a tecnologia foi implementada em trechos federais concedidos, como a BR-277, modernizando um dos principais corredores logísticos do estado.

Rondônia: o sistema também chegou à região Norte, com pórticos instalados na BR-364, facilitando o escoamento da produção e o trânsito local.

Para os motoristas que possuem tag de pagamento, a cobrança é automática e debitada na fatura do serviço. Quem não utiliza o adesivo precisa regularizar o débito em até 30 dias após a passagem pelo pórtico. O pagamento pode ser feito por meio de aplicativos, sites da concessionária ou pontos de atendimento físico. A falta de pagamento dentro do prazo é considerada evasão de pedágio, resultando em multa e pontos na carteira de habilitação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.