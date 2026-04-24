Pedágio sem parar: como funcionam as tags e qual vale mais a pena?

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com o tráfego cada vez mais intenso e a expansão do sistema de pedágio sem cancelas, conhecido como Free Flow, encontrar maneiras de otimizar o tempo e simplificar pagamentos virou prioridade para muitos motoristas.

As tags de cobrança automática surgem como a principal solução para quem quer evitar filas e passar direto pelos pórticos. Elas funcionam por meio de um adesivo eletrônico colado no para-brisa, que se comunica com os sensores das praças de pedágio e estacionamentos, liberando a passagem instantaneamente.

O valor é debitado de forma automática, seja em uma fatura mensal, no cartão de crédito ou de um saldo pré-pago, dependendo do plano escolhido. A tecnologia é a mesma entre as principais empresas, garantindo uma cobertura nacional bastante similar. O que realmente diferencia os serviços são os custos, os planos oferecidos e os benefícios adicionais que cada um proporciona ao cliente.

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Principais opções do mercado

Escolher a tag ideal envolve comparar as condições de cada empresa. Os serviços mais conhecidos têm propostas que se encaixam em diferentes perfis de motoristas.

Sem Parar: é a mais tradicional e possui a maior rede de aceitação, incluindo praticamente todas as rodovias com pedágio no Brasil, além de milhares de estacionamentos, shoppings, drive-thrus e postos de combustível. Oferece planos variados, desde opções pré-pagas até assinaturas mensais com mais benefícios.

ConectCar: destaca-se por oferecer parcerias com estabelecimentos que podem render descontos. A empresa trabalha com planos pré-pagos, nos quais o usuário carrega um saldo, e pós-pagos, com cobrança mensal. Sua cobertura também é ampla em todo o território nacional.

Veloe: como uma das principais empresas do setor de pagamentos automáticos, a marca costuma atrair clientes com promoções de isenção de mensalidade por longos períodos. É uma alternativa competitiva para quem busca economizar na taxa de serviço sem abrir mão da comodidade em rodovias e centros urbanos.

Tags de bancos: instituições como Itaú e C6 Bank passaram a oferecer suas próprias tags, muitas vezes com isenção total de mensalidade para correntistas. Para quem já possui conta nesses bancos, essa pode ser a opção com o melhor custo-benefício, já que a cobertura é a mesma das concorrentes.

Além das mais conhecidas, outras empresas como Move Mais, Taggy e Zul+ também competem no mercado, oferecendo diferentes planos e coberturas que podem ser vantajosas dependendo do perfil do motorista.

Como escolher a tag ideal

A decisão final depende diretamente do seu perfil de uso. Antes de contratar, leve em consideração os seguintes pontos:

Frequência de viagem: para quem usa a estrada esporadicamente, planos pré-pagos ou sem mensalidade são mais indicados. Já para uso diário, um plano pós-pago pode ser mais prático.

Uso em cidades: se você pretende usar a tag em estacionamentos e shoppings, verifique a rede de aceitação na sua região.

Vínculo bancário: consulte se seu banco oferece o serviço. A isenção de mensalidade para clientes é um grande atrativo e simplifica a gestão dos pagamentos.

Benefícios extras: avalie se descontos em combustíveis ou outros serviços associados ao plano são vantajosos para a sua rotina.

Descontos por uso frequente: verifique se a operadora oferece descontos progressivos, um benefício importante para quem trafega regularmente pela mesma rodovia, especialmente em trechos com sistema Free Flow. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.