Como trabalhar na Disney? Guia completo para brasileiros que buscam carreira nos EUA

Trabalhar na Disney é um sonho para muitos brasileiros que buscam construir carreira nos Estados Unidos. A jornada, no entanto, exige planejamento, qualificação e conhecimento sobre os processos de imigração americanos, que oferecem diferentes portas de entrada dependendo do perfil profissional.

Para jovens universitários, a maneira mais conhecida de ingressar no universo da Disney é por meio de programas de intercâmbio cultural. Um dos principais é o Disney Cultural Exchange Program, que seleciona estudantes para trabalhar nos parques e hotéis da Flórida. Com duração de aproximadamente 12 meses, a experiência serve como uma imersão na cultura da empresa e do país.

Leia Mais

Esses programas geralmente exigem que o candidato esteja matriculado em um curso superior, tenha inglês fluente e demonstre habilidades de comunicação e atendimento ao cliente. As vagas são temporárias e atreladas a um visto específico para intercâmbio, o J-1.

Caminhos para profissionais experientes

Conquistar uma vaga efetiva em uma grande corporação americana como a Disney exige um percurso diferente. Profissionais com carreira consolidada precisam buscar vistos de trabalho que permitam uma estadia de longo prazo. O processo costuma começar com uma oferta de emprego formal de uma empresa disposta a patrocinar o candidato.

Existem diversas categorias de vistos, cada uma com suas particularidades. As mais comuns para profissionais qualificados incluem:

Visto H-1B: destinado a trabalhadores com formação superior e conhecimento especializado em áreas como tecnologia, finanças e engenharia. A empresa precisa comprovar a necessidade do profissional estrangeiro, e a aprovação está sujeita a um limite anual e sistema de loteria.

Visto L-1: para funcionários de multinacionais que estão sendo transferidos para uma filial ou escritório nos Estados Unidos. É preciso ter trabalhado na empresa por pelo menos um ano.

Visto O-1: voltado para indivíduos com habilidades extraordinárias em campos como ciências, artes, educação, negócios ou atletismo.

Além da formação técnica, o domínio do inglês é fundamental. Grandes empresas valorizam também as chamadas "soft skills", como liderança, capacidade de trabalhar em equipe e adaptabilidade cultural. Acompanhar portais de carreira oficiais, como o Disney Careers, e manter um perfil atualizado em redes profissionais como o LinkedIn são passos essenciais para quem busca essa oportunidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.