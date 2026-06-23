Como montar uma sala de TV perfeita para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
Com o Brasil na fase de grupos, conforto e boa visibilidade são essenciais para torcer; veja dicas de sofás e iluminação para uma experiência de cinema
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Com o jogo decisivo do Brasil contra a Escócia nesta quarta-feira, dia 24 de junho, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026, a preparação para torcer em casa ganha um novo ritmo. Transformar a sala em um verdadeiro estádio particular não exige grandes reformas. Alguns ajustes pontuais no ambiente podem garantir uma experiência de cinema para acompanhar cada lance do Mundial.
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O conforto é o ponto de partida para aproveitar as quase duas horas de partida sem incômodos. O ideal é que o sofá ou as poltronas estejam posicionados de frente para a TV, evitando ângulos que forcem o pescoço. Assim, todos os torcedores terão uma visão clara do campo.
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Se o espaço for limitado, almofadas grandes e puffs espalhados pelo chão funcionam como assentos extras. Além de práticos, eles deixam o ambiente mais acolhedor para receber amigos e família nos dias de jogos. A ideia é criar um espaço onde todos se sintam à vontade para vibrar.
Posicionamento ideal da TV e som
A distância entre o sofá e a televisão impacta diretamente a qualidade da imagem. Uma regra geral é manter um afastamento de 1,5 a 2,5 vezes a medida diagonal da tela. O centro do aparelho deve ficar na altura dos olhos de quem está sentado, o que garante maior conforto visual.
Para a imersão ser completa, o áudio é fundamental. Caso não tenha um home theater, conectar uma caixa de som externa via Bluetooth já melhora significativamente a qualidade. Com um som mais potente, é possível capturar toda a vibração da torcida e a narração com clareza.
A iluminação faz a diferença
A luz ambiente também interfere na visibilidade da tela. Durante os jogos diurnos, feche cortinas ou persianas para evitar reflexos que atrapalham a imagem. Um ambiente com luminosidade controlada permite enxergar todos os detalhes da transmissão, sem perder nenhuma jogada.
Para partidas noturnas, evite a escuridão total, pois ela pode causar cansaço visual. A melhor opção é uma iluminação indireta, como a de abajures ou fitas de LED atrás do painel da TV. Esse recurso cria um clima mais agradável e não compete com o brilho da tela.
Por fim, organize os fios e cabos dos aparelhos. Além de deixar o visual mais limpo, a medida evita tropeços em momentos de euforia, como na comemoração de um gol. Deixar petiscos e bebidas em uma mesa de apoio próxima também evita que as pessoas precisem circular pela sala, perdendo lances importantes.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.