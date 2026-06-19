Como a inteligência artificial está transformando o trabalho do advogado

Tarefas que antes consumiam horas de trabalho de advogados, como a pesquisa de jurisprudência ou a revisão de contratos, agora podem ser concluídas em minutos. A inteligência artificial (IA) deixou de ser uma promessa futura para se tornar uma ferramenta presente e decisiva em um número crescente de escritórios de advocacia do Brasil, otimizando rotinas e permitindo um foco maior na estratégia jurídica.

A tecnologia está sendo aplicada para automatizar atividades repetitivas e analíticas que formam a base do trabalho jurídico. Com algoritmos avançados, plataformas de IA conseguem vasculhar bancos de dados com milhões de decisões judiciais para encontrar os casos mais relevantes para uma determinada tese, uma tarefa que manualmente levaria dias.

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Além da pesquisa, a análise de documentos é outra área impactada. A IA pode revisar contratos extensos, petições e processos inteiros em busca de cláusulas específicas, inconsistências ou informações cruciais. Isso não só acelera o trabalho, como também reduz significativamente a margem para erros humanos, que podem ter consequências graves em um processo judicial.

Como a IA está sendo usada na prática

A aplicação da inteligência artificial no direito vai além da simples busca de informações. As ferramentas atuais oferecem soluções cada vez mais sofisticadas para os desafios diários da advocacia, alterando a dinâmica de trabalho nos escritórios.

Pesquisa jurídica avançada: plataformas de IA analisam milhões de documentos legais, como leis, decisões e artigos, para encontrar as informações mais pertinentes para um caso em segundos, contextualizando os resultados.

Análise de contratos e processos: a tecnologia identifica cláusulas de risco, padrões e informações relevantes em grandes volumes de texto, gerando resumos e alertas para o advogado.

Automação de documentos: ferramentas de IA geram versões iniciais de documentos padronizados, como petições simples, procurações e contratos, que são posteriormente revisados e personalizados pelo profissional.

Análise preditiva: com base em dados históricos de tribunais, alguns sistemas conseguem estimar a probabilidade de sucesso de um caso e até mesmo sugerir as melhores estratégias com base em decisões passadas.

Contudo, essa transformação não ocorre sem desafios. Questões éticas sobre o uso de dados, a responsabilidade por erros algorítmicos e a necessidade de regulamentação acompanham a evolução tecnológica. Em resposta a esse cenário, a OAB anunciou em junho de 2026 o Plano Nacional de Integração de IA na Advocacia, buscando orientar a categoria sobre as melhores práticas e os limites da ferramenta.

Essa automação não significa o fim da profissão, mas uma evolução do papel do advogado. Ao delegar as tarefas mais mecânicas para a tecnologia, o profissional pode dedicar mais tempo ao pensamento estratégico, ao relacionamento com o cliente e à construção de teses jurídicas complexas, que exigem criatividade e interpretação humana.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.