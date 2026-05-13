Legaltechs: 5 startups que usam tecnologia para descomplicar a lei
O universo do direito está mudando; conheça empresas que usam inteligência artificial e automação para tornar serviços jurídicos mais acessíveis e eficientes
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O universo do direito, muitas vezes visto como complexo e distante, está passando por uma verdadeira transformação digital. Em meio a debates sobre novas leis e anistias que capturam a atenção pública, surgem as "legaltechs": startups que usam tecnologia para simplificar processos, automatizar tarefas e, principalmente, tornar a justiça mais acessível para cidadãos e empresas.
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Essas empresas inovadoras aplicam inteligência artificial, análise de dados e automação para resolver problemas que vão desde a elaboração de um contrato até a gestão de milhares de processos judiciais. Elas estão redesenhando a forma como advogados trabalham e como as pessoas buscam seus direitos. Conheça cinco exemplos que se destacam nesse cenário.
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Jusbrasil
Provavelmente a legaltech mais conhecida do país, a Jusbrasil funciona como uma grande plataforma que conecta pessoas a informações jurídicas e advogados. A empresa democratiza o acesso a leis, jurisprudência e andamentos de processos, permitindo que qualquer cidadão pesquise e entenda melhor seus direitos e deveres. Além disso, serve como uma vitrine para profissionais da área.
Linte
Focada na gestão do ciclo de vida de contratos (CLM), a Linte oferece uma plataforma que automatiza desde a criação e negociação até a assinatura e o armazenamento de documentos. A solução visa reduzir o trabalho manual, minimizar riscos e dar aos departamentos jurídicos uma visão centralizada e inteligente sobre todas as suas obrigações contratuais.
Deep Legal
Especializada em jurimetria e análise de dados, a Deep Legal utiliza inteligência artificial para prever o resultado de processos judiciais e identificar tendências no Judiciário. Sua plataforma ajuda grandes empresas e escritórios a tomar decisões mais estratégicas, a gerenciar riscos e a otimizar a gestão de contencioso de massa com base em dados concretos.
EasyJur
Voltada para a gestão de escritórios de advocacia, a EasyJur oferece um software completo que automatiza rotinas administrativas e processuais. A plataforma centraliza o controle de processos, prazos, finanças e atendimento ao cliente, utilizando IA para aumentar a produtividade dos advogados e permitir que eles se concentrem em atividades estratégicas, em vez de tarefas repetitivas.
Sem Processo
Com o objetivo de desafogar o sistema judiciário, a Sem Processo atua na resolução de conflitos de forma extrajudicial. A startup utiliza tecnologia para facilitar a negociação online entre consumidores e grandes empresas, como bancos e companhias aéreas. A plataforma torna a busca por um acordo mais rápida, eficiente e econômica para ambas as partes, evitando que o problema se transforme em uma longa batalha judicial.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.