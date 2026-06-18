O que são informações privilegiadas e por que seu uso é crime

O uso de informações sigilosas para obter vantagens no mercado financeiro é uma prática ilegal conhecida como "insider trading". O crime ocorre quando alguém com acesso a dados relevantes de uma empresa, que ainda não são públicos, negocia ações ou outros ativos com base nesse conhecimento exclusivo. Essa conduta mina a confiança e a integridade do sistema financeiro.

A prática cria uma concorrência desleal. Imagine que um diretor de uma companhia sabe que os resultados trimestrais serão muito acima do esperado. Antes do anúncio oficial, ele compra um grande lote de ações. Quando a notícia se torna pública, o preço dos papéis dispara e ele vende tudo com um lucro expressivo, obtido por uma vantagem que outros investidores não tinham.

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O que caracteriza o 'insider trading'?

O crime de "insider trading" não se limita apenas a altos executivos. Qualquer pessoa que detenha uma informação relevante e confidencial pode ser enquadrada. Isso inclui funcionários de todos os níveis, conselheiros, auditores, advogados e até mesmo familiares ou amigos que receberam a informação de forma direta ou indireta.

Para ser considerado um crime, é preciso que a informação seja relevante, ou seja, capaz de influenciar a decisão de investimento das pessoas. Além disso, o dado deve ser sigiloso e utilizado para negociar ativos no mercado, visando um ganho pessoal ou para terceiros. A simples posse da informação não é crime, mas seu uso para negociar sim.

Por que a prática é ilegal?

A legislação brasileira, fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), proíbe o "insider trading" para garantir que o mercado de capitais seja justo e transparente. A ideia é que todos os investidores tenham acesso às mesmas informações ao mesmo tempo, assegurando um ambiente de negociação equilibrado.

A quebra dessa confiança pode afastar investidores e prejudicar a economia. As punições para quem comete esse tipo de crime são severas. Na esfera penal, conforme o artigo 27-D da Lei nº 6.385/76, a pena é de reclusão de um a cinco anos e multa de até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida. Além disso, a CVM pode aplicar sanções administrativas, que incluem multas de valores elevados, inabilitação temporária e a proibição de operar no mercado.

A obtenção de informações privilegiadas não se restringe apenas ao ambiente corporativo. O vazamento de dados de operações policiais ou investigações sigilosas que podem impactar a cotação de uma empresa também configura uma modalidade do crime, pois permite que os envolvidos se antecipem a movimentos do mercado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.