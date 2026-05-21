Lavagem de dinheiro: como funciona o esquema usado para ocultar recursos ilícitos e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil

A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que busca esconder a origem ilegal de recursos, dando aparência lícita a valores obtidos, por exemplo, com corrupção, tráfico de drogas, fraudes, contrabando ou outros delitos econômicos. Assim, em vez de guardar o dinheiro parado, quem pratica esse crime tenta inseri-lo na economia formal, misturando-o com receitas legítimas. Esse processo envolve diversas estratégias, geralmente com um planejamento para dificultar o rastreamento pelas autoridades e pelo sistema financeiro.

No contexto brasileiro, o combate à lavagem de dinheiro depende da atuação coordenada de órgãos públicos, instituições financeiras e empresas de diversos setores. Afinal, o país possui legislação específica, normas do Banco Central, regulamentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e regras internas de bancos e corretoras. Apesar disso, criminosos buscam brechas, usam tecnologias digitais, recorrem a empresas de fachada e exploram setores mais vulneráveis para movimentar recursos sem chamar atenção.

A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que busca esconder a origem ilegal de recursos, dando aparência lícita a valores obtidos, por exemplo, com corrupção, tráfico de drogas, fraudes, contrabando ou outros delitos econômicos – depositphotos.com / rmcarvalhobsb

O que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro?

De forma geral, a lavagem de dinheiro caracteriza-se por qualquer operação destinada a ocultar ou disfarçar a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Assim, não se trata apenas de depósitos bancários suspeitos. Afinal, a prática pode envolver compra de imóveis, transferências entre empresas, uso de terceiros como laranjas e movimentações em espécie.

A legislação brasileira não se limita mais a uma lista fechada de crimes antecedentes. Desde mudanças aprovadas na Lei nº 9.613/1998, qualquer infração penal que gere vantagem econômica ilícita pode dar origem à lavagem de dinheiro. Assim, delitos como corrupção, organização criminosa, crimes contra a administração pública, estelionato, contrabando, pirâmides financeiras, tráfico de drogas e crimes ambientais podem estar ligados a esquemas de ocultação de patrimônio.

Como funciona o processo de lavagem de dinheiro?

Especialistas costumam descrever a lavagem de capitais em três grandes etapas. São elas: colocação, ocultação (ou camadas) e integração. Ademais, nem todo esquema segue exatamente esse modelo, mas essa divisão ajuda a entender como os recursos transitam até parecerem legais.

Na fase de colocação, o dinheiro ilícito entra no sistema econômico, muitas vezes por meio de depósitos fracionados em contas bancárias, compra de fichas em casas de jogos, aquisição de bens de alto valor ou uso de empresas de fachada que emitem notas frias. Na etapa de ocultação, os responsáveis tentam criar diversas transações para confundir o rastreamento: transferências entre contas, remessas internacionais, contratos simulados, uso de intermediários e compra e venda sucessiva de ativos.

Por fim, na fase de integração, os valores retornam ao controle dos beneficiários aparentando ter origem legítima. Isso costuma ocorrer por meio de investimentos formais, participação em sociedades empresariais, compra de imóveis e veículos em nome dos próprios envolvidos ou de parentes, ou ainda por lucros declarados de negócios que, na prática, servem apenas para justificar o patrimônio.

Quais setores são mais vulneráveis à lavagem de dinheiro?

Alguns segmentos da economia são considerados mais expostos ao risco de lavagem de capitais pela facilidade de movimentar grandes quantias ou pela dificuldade de fiscalização detalhada. Entre eles estão bancos e instituições financeiras, que lidam diariamente com transferências elevadas, operações em espécie e remessas internacionais. Por essa razão, essas instituições são obrigadas a adotar programas de compliance, conhecer o cliente (KYC) e comunicar transações suspeitas ao Coaf.

O mercado imobiliário também aparece com destaque, já que imóveis podem ser usados para converter dinheiro ilegal em patrimônio de alto valor, por meio de compras acima ou abaixo do preço de mercado, pagamentos em espécie e sucessivas revendas para disfarçar a origem dos recursos. Empresas de fachada, que existem apenas no papel ou com atividade econômica mínima, emitem notas fiscais para simular prestação de serviços ou venda de produtos, criando um fluxo aparentemente regular de receitas.

Criptomoedas e ativos digitais : podem ser utilizados para transferir valores de forma rápida e transnacional, sobretudo quando são usadas carteiras sem adequada identificação do titular ou plataformas pouco reguladas.

: podem ser utilizados para transferir valores de forma rápida e transnacional, sobretudo quando são usadas carteiras sem adequada identificação do titular ou plataformas pouco reguladas. Jogos e apostas : cassinos em países onde são permitidos, plataformas de apostas esportivas e jogos online podem servir para justificar ganhos fictícios.

: cassinos em países onde são permitidos, plataformas de apostas esportivas e jogos online podem servir para justificar ganhos fictícios. Comércio de luxo: joias, obras de arte, relógios de alto padrão e veículos de luxo funcionam como reserva de valor e facilitam a movimentação de grandes quantias com poucas transações.

Como o Brasil combate a lavagem de dinheiro?

No Brasil, o combate à lavagem de dinheiro envolve uma rede de instituições com funções diferentes e complementares. O Banco Central regula e fiscaliza bancos, fintechs, corretoras de câmbio e outras instituições financeiras, exigindo controles internos, identificação de clientes, registro de operações e comunicação de operações atípicas. Já o Coaf, atualmente vinculado ao Ministério da Fazenda, recebe, analisa e produz relatórios de inteligência financeira a partir das comunicações de operações suspeitas.

A Polícia Federal apura indícios de lavagem de dinheiro em inquéritos, muitas vezes em conjunto com investigações sobre corrupção, tráfico de drogas, crimes cibernéticos e organização criminosa. O Ministério Público atua na propositura das ações penais, apresenta denúncias à Justiça, acompanha os processos e pode requisitar diligências adicionais. Além disso, o sistema financeiro e outros setores obrigados por lei como corretoras de valores, seguradoras, imobiliárias, joalherias e instituições que lidam com criptoativos participam do monitoramento, comunicando operações que fogem ao padrão habitual.

Identificação de clientes e beneficiários finais. Monitoramento de operações e perfis de movimentação. Comunicação de transações suspeitas ou em espécie acima de determinados valores ao Coaf. Compartilhamento de informações, dentro dos limites legais, entre órgãos de controle e investigação.

Qual é a legislação brasileira sobre lavagem de dinheiro?

A principal norma é a Lei nº 9.613/1998, que define o crime de lavagem de dinheiro, estabelece penas e fixa obrigações para diversos setores econômicos. Essa lei foi alterada ao longo dos anos para ampliar o rol de crimes antecedentes, reforçar as exigências de prevenção e adequar o país a padrões internacionais, como as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi/FATF). Além da lei, há resoluções do Banco Central, normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e regras específicas para setores como seguros, comércio de bens de luxo e serviços de ativos virtuais.

Entre as obrigações previstas estão a manutenção de registros de operações por prazos mínimos, a adoção de políticas internas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), o treinamento de funcionários e a comunicação ao Coaf de operações suspeitas ou acima de determinados limites. O descumprimento pode gerar sanções administrativas, multas e, em alguns casos, responsabilização criminal de gestores.

O Banco Central regula e fiscaliza bancos, fintechs, corretoras de câmbio e outras instituições financeiras, exigindo controles internos, identificação de clientes, registro de operações e comunicação de operações atípicas – depositphotos.com / rmcarvalhobsb

Quais são os principais desafios para rastrear movimentações suspeitas?

Apesar dos avanços normativos e tecnológicos, o rastreamento de movimentações ligadas à lavagem de capitais enfrenta desafios relevantes. Criminosos utilizam estruturas complexas, como cadeias de empresas em diferentes países, contas abertas em nome de terceiros e uso intenso de dinheiro em espécie. A disseminação de meios de pagamento digitais e de criptomoedas também amplia o volume de dados a ser analisado e cria novas formas de ocultar patrimônio.

Outro ponto sensível é a necessidade de equilibrar sigilo financeiro, proteção de dados e cooperação internacional com a eficácia das investigações. Muitas operações atravessam fronteiras, exigindo acordos de assistência jurídica entre países e troca de informações entre autoridades estrangeiras. Além disso, órgãos públicos e instituições privadas precisam investir continuamente em tecnologia, análise de dados e capacitação de equipes para identificar padrões atípicos sem prejudicar atividades econômicas legítimas.

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Nesse cenário, o enfrentamento da lavagem de dinheiro no Brasil tende a depender cada vez mais da integração entre órgãos de controle, da atualização constante das normas e da capacidade de adaptar os mecanismos de fiscalização às mudanças do sistema financeiro e às inovações usadas por organizações criminosas.