Tráfico de influência: entenda que crime é esse e qual a punição prevista

O crime de tráfico de influência volta frequentemente ao debate público quando surgem denúncias sobre o uso de prestígio para obter vantagens indevidas. Previsto no Código Penal, ele ocorre quando alguém promete ou consegue uma vantagem, para si ou para terceiros, usando como argumento a capacidade de influenciar um agente público em suas funções.

Diferente do que muitos imaginam, para que o crime se configure, não é preciso que a influência de fato aconteça. Basta que a pessoa solicite, exija, cobre ou obtenha um benefício sob o pretexto de que tem prestígio com um funcionário do governo. A simples "venda de fumaça", ou seja, a comercialização de um suposto poder, já caracteriza o ato ilícito.

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A lei busca proteger a moralidade e a credibilidade da administração pública, punindo quem tenta usar o Estado para obter ganhos pessoais ou para terceiros. O foco é a exploração do prestígio, seja ele real ou apenas simulado.

O que diz a lei sobre o tráfico de influência

O crime está detalhado no artigo 332 do Código Penal brasileiro. O texto define a conduta como "solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função".

O ponto central é o pretexto de influenciar uma decisão ou ação de um agente público. Isso significa que o crime é cometido por um particular contra a administração pública em geral, e não necessariamente contra um funcionário específico, que pode nem estar ciente da negociação.

Pena prevista e causa de aumento

A punição para quem comete o crime de tráfico de influência é de reclusão, de dois a cinco anos, além de multa. A legislação também estabelece uma condição que pode aumentar a pena.

Existe uma causa de aumento de pena importante: se o agente alega ou insinua que a vantagem também se destina ao funcionário público que seria influenciado, a pena é aumentada pela metade. Essa medida visa coibir de forma mais rigorosa os casos em que a honra do agente público é diretamente envolvida na negociação ilícita.

Diferença entre tráfico de influência e corrupção

É fundamental não confundir tráfico de influência com os crimes de corrupção ativa ou passiva. No tráfico de influência, o intermediário vende um suposto acesso ou poder sobre um funcionário público, que pode nem saber da negociação.

Já na corrupção, há o envolvimento direto do agente público. Na corrupção passiva, o funcionário solicita ou recebe a vantagem. Na ativa, o particular oferece ou promete o benefício ao funcionário em troca de um ato ligado à sua função.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.