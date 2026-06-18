7 fatos incríveis sobre a Lua que você provavelmente não conhecia

Presente no céu noturno e na imaginação humana há milênios, a Lua parece um corpo celeste familiar. No entanto, nosso satélite natural guarda segredos que vão muito além de suas fases e da beleza que inspira poetas. Novas missões e estudos continuam a revelar um mundo complexo e surpreendente a aproximadamente 384 mil quilômetros de distância.

Muitas de suas características desafiam o senso comum e mostram como o ambiente lunar é diferente de tudo o que conhecemos na Terra. Desde sua composição até os fenômenos que ocorrem em sua superfície, cada descoberta abre uma nova porta para o entendimento do nosso lugar no universo. Conheça sete fatos fascinantes sobre o nosso satélite.

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Fatos surpreendentes sobre a Lua

A Lua está se afastando de nós: a cada ano, o satélite se afasta aproximadamente 3,8 centímetros da Terra. Esse fenômeno acontece devido à interação gravitacional entre os dois corpos, que transfere energia da rotação da Terra para a órbita lunar. Como consequência, nossos dias estão ficando um pouco mais longos, embora a mudança seja imperceptível. Existem "terremotos" lunares: o satélite não é geologicamente inativo. A Nasa registrou milhares de abalos sísmicos na Lua, conhecidos como "terremotos lunares", durante as missões Apollo (1969-1972). Eles são causados principalmente pelo resfriamento do interior lunar e pela força gravitacional da Terra. Diferente dos abalos na Terra, que duram segundos, os tremores lunares podem se estender por vários minutos. A Lua tem um cheiro específico: astronautas das missões Apollo relataram que a poeira lunar tem um cheiro distinto. Após retornarem das caminhadas espaciais, eles descreveram o aroma em seus trajes como algo parecido com pólvora queimada ou cinzas molhadas, resultado da composição química do regolito lunar. Não existe um "lado escuro": a ideia de um "lado escuro" da Lua é um mito. Todas as partes do satélite recebem luz do Sol em algum momento. O que existe é um "lado oculto", que nunca vemos da Terra porque a Lua tem uma rotação sincronizada, levando o mesmo tempo para girar em seu eixo e para orbitar nosso planeta. As temperaturas são extremas: sem uma atmosfera para reter calor, a superfície lunar experimenta variações de temperatura impressionantes. As áreas iluminadas pelo Sol podem atingir 127 °C, enquanto as regiões em sombra despencam para -173 °C. Nas crateras polares, que nunca recebem luz, as temperaturas são ainda mais baixas. Há água congelada em suas crateras: análises de missões espaciais confirmaram a existência de água em forma de gelo na Lua. Esse gelo está concentrado principalmente em crateras nos polos lunares, em áreas que nunca recebem luz solar direta. A descoberta é fundamental para futuros planos de exploração e estabelecimento de bases humanas. A poeira lunar é perigosa: a poeira que cobre a superfície, chamada de regolito, é um dos maiores desafios para a exploração. Suas partículas são finas, mas extremamente afiadas e abrasivas, como cacos de vidro microscópicos. Elas podem danificar equipamentos, trajes espaciais e representam um risco para a saúde dos astronautas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.