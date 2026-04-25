O que existe no lado oculto da Lua?

Ruínas de outra civilização

Não só em função dos mistérios do projeto Apollo, é forte também a teoria que uma outra civilização já habitou a Lua e abandonou o satélite por razões desconhecidas. É nítida a excitação de Armstrong durante a transmissão, creditada inicialmente pelo espanto em relação às pedras que estavam sendo coletadas e a emoção de estar, literalmente, pisando na Lua. Porém, depois de quatro décadas do após o pouso, outra versão questiona a verdadeira origem da excitação que os astronautas sofreram na missão Apollo: Armstrong teria visto um enorme edifício e ruínas que indicavam a presença de vida em tempos remotos.